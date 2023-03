CFK, entre el misterio sobre su candidatura y la hoja de ruta para el peronismo

“Le dije que no. A mí me enseñaron que el que empieza una negociación la tiene que terminar. Que no hay peor negociación que la que se hace en dos o tres ventanillas. En todo caso, ´decile al Presidente si vos tenés diferencias con el ministro de Economía´. Me dijo que el Presidente le decía que sí a uno, que no al otro. Bueno, no importa. No quise intervenir porque me pareció que el que tenía que negociar era el ministro”, dijo. Y cerró con un nuevo tiro por elevación a Fernández: “Yo sí puedo mostrar mi celular”.