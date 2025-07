Diario de la Convención de Santa Fe, día cuatro: Granata y Mayoraz reavivaron su guerra sin cuartel

Antes de asumir, la alianza celeste se quebró. Con la intensidad que los caracteriza, las razones de la ruptura se exteriorizaron en formato de durísimas denuncias cruzadas. Uno de los picos de voltaje se produjo cuando un ex asesor de Mayoraz, aliado a Granata, acusó al actual diputado nacional libertario de pedirle un retorno de su salario.

Aquel denunciante hoy es alfil parlamentario de la ex panelista: Emiliano Peralta. Hace un mes recordó aquel episodio con modos alejados de la diplomacia, tal cual es costumbre en el abanico panlibertario. “Chanta y casta. Me pedías más de la mitad de mi sueldo, te denuncié pero te salvó la justicia corrupta de tus amigos”, escribió en los comentarios de Instagram de un medio que entrevistó a Mayoraz.

peralta

Pin va, pin viene

El cruce en la última sesión reformadora entre Granata y Mayoraz, en el cual abundaron piropos de amplio espectro, tuvo un bonus track de singular contenido. Esta vez, el protagonista directo no fue el abogado libertario sino un colega de su bloque, Marcos Peyrano.

“Quiero tomarme unos minutos para que quede clara en la versión taquigráfica nuestra postura contraria a la aprobación del logo (de la Convención). Vi por ahí algunos pins con el logo, no nos han entregado eso. Quizás haya alguna gorra, vincha y bandera. Ya aparecerá”, ironizó el constituyente mileísta.

Al instante, Granata le saltó al cuello: “Entiendo que son nuevos y tienen un absoluto desconocimiento de un montón de cosas. Primero, informensé que los pins que estuvieron circulando son de un particular, que no viene del Estado, que los hizo y se los regaló a diferentes personas que conoce dentro de la Cámara. No es que la Cámara hizo los pins y los repartió. Digo porque el señor (Peyrano) dio a entender que para unos sí y para otros no. Hemos preguntado y los pins fueron hechos por una persona que es de Reconquista, que tiene relación con alguno de los presentes, y los regaló”.

La referencia, posiblemente, sea a los productos de una emprendedora reconquistence, quien se los regaló a la convencional Katya Passarino, concejala radical de esa ciudad del norte santafesino, para que los distribuya en la Legislatura, tal como contó Letra P.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmelieGranata/status/1945583054115819808?t=WF0KKJ4nhcjbeNgOSR7rrA&s=19&partner=&hide_thread=false Les comparto algunos momentos de la Convención Constituyente del día de hoy. pic.twitter.com/mrtSPj8xex — Amalia Granata (@AmelieGranata) July 16, 2025

Santa Fe, a proyectar

Mientras tanto, la Convención constituyente continúa. Durante los próximos diez días estará abierto el período de presentación de proyectos para la reforma, que luego serán debatidos en comisiones. La convocatoria abarca también a la ciudadanía en general.

Las deliberaciones en esos espacios se extenderán durante un mes para, posteriormente, pasar al tratamiento correspondiente en las sesiones plenarias.