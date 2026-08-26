Río Negro y Patagonia Gold llegaron a un acuerdo para reactivar los trabajos en la mina Calcatreu

Una detonación en Calcatreu, el gran proyecto minero de Río Negro y nueva joya de la Patagonia.

El gobierno de Río Negro y Patagonia Gold alcanzaron un acuerdo para normalizar la actividad en el proyecto minero Calcatreu ubicado a unos 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci , con compromisos sobre empleo, capacitación, seguridad e higiene y participación de proveedores de la región.

El entendimiento establece la incorporación progresiva de 30 trabajadores y la capacitación de otras 30 personas, de acuerdo con las necesidades laborales de la iniciativa. La formación será financiada por la empresa, con hasta $2 millones por participante.

Las futuras búsquedas laborales deberán canalizarse mediante el Servicio de Empleo Rionegrino (SER) , la Bolsa de Empleo Municipal y los mecanismos acordados. Según informó la provincia, el objetivo será priorizar y agotar las posibilidades de contratación de trabajadores de Río Negro antes de recurrir a personal de otras jurisdicciones.

El acuerdo también contempla la reactivación de la Mesa de Trabajo local, con la incorporación de la comunidad Lof Peñi Mapu . La instancia tendrá como objetivo sostener el diálogo entre los distintos actores vinculados con el desarrollo del proyecto minero.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez , destacó que la provincia buscó una salida que permitiera sostener una iniciativa considerada estratégica para la Región Sur , pero con correcciones sobre los aspectos que requerían una solución . “Desde el primer momento nuestra voluntad fue encontrar una solución que permitiera continuar con un proyecto estratégico para la Región Sur, pero poniendo en orden aquello que debía corregirse”, afirmó la funcionaria.

La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, destacó que la provincia buscó una salida que permitiera sostener una iniciativa considerada estratégica para la Región Sur.

El control del proyecto en Río Negro

El entendimiento incluye la regularización de las observaciones efectuadas en materia de seguridad e higiene. También se acordó fortalecer el sistema de emergencias y establecer mecanismos permanentes de control y seguimiento.

La Secretaría de Trabajo acompañará a la empresa durante ese proceso y conservará sus facultades de fiscalización. En ese marco, avanzará con el levantamiento de la suspensión parcial y preventiva para permitir la normalización de las actividades.

La definición busca compatibilizar la continuidad del proyecto con el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad requeridas. El acuerdo fijó compromisos concretos para sostener el seguimiento de esas obligaciones.

Mayor impacto económico en la Patagonia

Otro de los puntos contemplados fue la priorización de proveedores de Ingeniero Jacobacci, de la Región Sur y del resto de Río Negro. La medida apuntará a ampliar el impacto económico de la actividad minera sobre el territorio.

Proyecto Calcatreu en sus inicios.

La provincia sostiene que acompañará las inversiones que generen producción y empleo. En el caso de Calcatreu, la intención oficial quedó vinculada con el crecimiento de la actividad y con una mayor participación de trabajadores y empresas locales.

El acuerdo también dejó planteada la necesidad de fortalecer las capacidades laborales de la zona mediante capacitación específica. La incorporación de nuevos trabajadores y la formación de otros 30 perfiles quedaran asociadas a las necesidades que demande el proyecto.