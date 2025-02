Alberto Fernández busca salir en la foto y se sube al escándalo cripto de Javier Milei

Fernández, quien no pudo aspirar a un segundo mandato fruto de la falta de apoyo político de su fuerza y de la baja ponderación de su gestión de gobierno, vinculó también en sus posteos al juez Julián Ercolini y al periodismo con una maniobra de encubrimiento. No hubo en sus mensajes ningún atisbo de autocrítica respecto de su gobierno, quien no encuentra quién lo defienda ni dentro ni fuera del panperonismo.