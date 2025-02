Jony Viale se defendió atacando a Santiago Caputo: "Me faltó firmeza para mandarlo a la mierda"

Viale reapareció en pantalla en su programa habitual de TN con un editorial encendido en el que aseguró no cobrar del Gobierno ni operar para Milei, sugirió que los ensobrados son otros periodistas que no nombró, dijo que se equivocó al acceder a quitar el fragmento de la nota que Caputo pidió cortar (cuando el mandatario decía que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , se ocuparía de su defensa a pesar de que sostenía que había "difundido" la criptomoneda de la estafa como ciudadano), negó haberlo hecho para cuidar al jefe de Estado aunque reconoció que quiere que a Milei le vaya bien y apeló al viejo truco del contraste con una larga parrafada sobre el daño que, considera, le hicieron al país los "gobiernos populistas".

En medio de una larga lista de destinatarios de sus críticas y de sus advertencias a enemigos que no nombró ("No van a poder quebrarme", les dijo teatralizando el mensaje), se destacó su ataque directo, en este caso sí con nombre y apellido, al asesor preferido del Presidente.

Un consejo para Javier Milei

"El Presidente deberá reflexionar cuánto daño le hace alguien que tiene la soberbia de interrumpir una entrevista", apuntó y abundó: "Le recomiendo (a Milei) que reflexione" sobre el entorno que lo acompaña, que no le gusta, aseguró y contó: "Me llamó, me pidió disculpas y me dijo que le echara toda la culpa".