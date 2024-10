La Pampa: quiénes están detrás de los nombres que se animaron a jugar en la interna del PJ

quintela kicillof ziliotto.jpg

Ziliotto preside el PJ pampeano con un discurso de resistencia al gobierno de Javier Milei. Ha tendido puentes visibles con su par bonaerense Axel Kicillof, pero le disgusta que lo señalen como uno de sus “soldados”: no quiere sobreactuar ese vínculo. Además, el gobernador se sabe muy bien considerado por CFK. La bajada de línea para la neutralidad fue respetada a pie juntillas por las distintas líneas y los sindicatos, al menos hasta que suene la campana de largada.

Fue una sorpresa que resonara el nombre de Higonet como consejera titular de la lista de Quintela. Hoy, dentro del peronismo de La Pampa, juega en el ascenso, aunque supo estar cerca de las grandes ligas: fue intendenta de la sureña Guatraché y llegó al Senado en 2009, junto con Carlos Verna y en tono opositor al gobierno kirchnerista. Después se volcó decididamente al espacio K y en los últimos tiempos, como parte del ministerio albertista y de la Federación Argentina de Municipios, aceitó vínculos con la hoy diputada Victoria Tolosa Paz.

Higonet Tolosa Paz.png Higonet, a la izquierda de Tolosa Paz, en tiempos de albertismo en la Casa Rosada.

Su presencia en ese armado obedece más a razones nacionales y personales que a un entramado provincial. Es el mismo caso de la otra integrante de esa lista, también entre las 30 primeras consejeras, Mirta Erro, secretaria general del gremio de la Salud Privada (ATSA), que tiene en la provincia unas 1.000 personas afiliadas. Ella misma dijo que la tentó Tolosa Paz.

Erro fue la única que se animó a hablar en medio de las incertidumbres. “Los espacios hay que ocuparlos y es un reconocimiento. Es necesario mover un poco, acomodar y ordenar. Dentro de los afiliados, la mayoría quiere internas”, dijo y afirmó que la neutralidad de Ziliotto no le modifica ese panorama: “Mi decisión va por otro lado, no cambia absolutamente en nada. No me parece mal que nuestro gobernador se mantenga al margen; desde las bases tenemos que participar y trabajar”.

Advierte además que, según su criterio, Quintela recoge el enojo contra algunas formas de Cristina. “La gente por ahí está cansada de siempre las mismas figuras, hay que darle una oportunidad a otro. Tiene que ser una interna sin agravios, respetuosa y así lo haremos”, prometió. Este martes la intendenta de General Pico, la vernista Fernanda Alonso, lo puso en palabras: "Sería una oportunidad de tomar distancia y dar lugar a otros".

Ricardo Quintela, ese “gran amigo” de Pascual

No hay hasta ahora espacios importantes del PJ pampeano que a la luz del día se reivindiquen promotores de Quintela, aunque hubo sectores de Convergencia que en sigilo movieron para juntar avales: el legislador provincial Espartaco Marín y la diputada Varinia Marín son las figuras importantes de esa línea.

El rol de Cristina en su relación con el partido ha estado históricamente cuestionado. Aunque para la salida del macrismo negoció un pacto histórico con Verna, en la previa activó rispideces. Definió candidaturas a dedo y forzó una interna feroz que llevó a la instauración de un eslogan de campaña inolvidable: "La Pampa o La Cámpora".

pascual-gobernador-la-rioja.jpg El ministro ziliottista Pascual Fernández junto a Ricardo Quintela, quien le puso a una plaza el nombre del funcionario de La Pampa.

Higonet y Tolosa Paz lanzaron en abril un encuentro de "parlamentarismo municipal", con presencia pampeana: asistió la viceintendenta de Luciano di Nápoli en Santa Rosa, Romina Montes de Oca, que viene del palo sindical: es representante del gremio de las Telecomunicaciones. El movimiento de intendencias "no alineadas" no mira con malos ojos que Cristina esté bajo desafío. No dicen ni mu, pero otean el horizonte con expectativas.

A la vez, hoy Ziliotto comparte con Quintela no sólo varios diagnósticos de la actualidad, sino el posicionamiento frente a ese escenario, además de los grupos de wasap donde ansían un peronismo fortalecido y más transversal.

Uno de los ministros ziliottistas que más alto tallan en esta hora, Pascual Fernández(Gobierno y Asuntos Municipales) vivió en La Rioja y dejó una huella como dirigente vecinal. Se dice “gran amigo” de Quintela, quien como intendente de la capital riojana le puso el nombre de Pascual a una plaza barrial. En agosto de este año, Pascual Fernández y otro ministro del gobierno de ZIliotto, Diego Álvarez (Desarrollo Social), coincidieron con Kicillof en el acto donde Quintela juró la nueva Constitución de la provincia.

“Estamos presentes acompañando y saludando esta nueva Constitución en nombre del gobernador Sergio Ziliotto porque tenemos la misma concepción de la política y el rol del Estado”, dijo Pascual Fernández aquella jornada.

El campamento K de La Pampa

La vicepresidenta del PJ de La Pampa es la diputada provincial María Luz Alonso, jefa de La Cámpora y mano derecha de Cristina en sus años senatoriales. En las redes sociales, manifestó su apoyo a CFK: “Una vez más, como siempre, lista para acompañarte", posteó. Aunque se ordenó para sacar su nombre de la escena, colocó a su alfil Echeveste en el puesto 62 de la lista “Primero la Patria”.

María Luz Alonso on Instagram: "Una vez más, como siempre, lista para acompañarte. ♥"

Echeveste es secretario de Turismo y el gobierno aclaró enseguida que su presencia en esa nómina es absolutamente personal y no representa ni al Ejecutivo ni al PJ pampeano. Tiene 35 años, fue reelecto como intendente de la oesteña Telén (en los tres mandatos en esa localidad obtuvo más del 65% de los votos), pero se corrió con una licencia para ser parte del gabinete provincial.

La otra pampeana en el puesto 67 de la lista de Cristina es Damelio, concejala del peronismo de Macachín, ahora en la oposición. Antes fue secretaria de Hacienda del intendente Jorge Cabak, un peronista ortodoxo.

La Cámpora y el cristinismo saben que no pueden apartarse de los deseos de La Jefa, que son órdenes, pero evalúan un contexto del PJ pampeano en el que en silencio se cocinan algunas cosas y donde no hay que desechar que la neutralidad a cielo abierto derive en un voto castigo a las pifias políticas de los últimos años.