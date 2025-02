Santa Fe: Bielsa o Giuliano, los nombres de Unión por la Patria para encabezar la lista de convencionales

El operativo "convencer a Rafael Bielsa" está activo en el peronismo de Santa Fe, pero no logra resultados.

A Bielsa la oferta no le disgusta. Es una chance de volver a tener protagonismo en la política santafesina, de la que dejó de ser uno de los animadores hace más de una década tras haber intentado dos veces ser gobernador. Su alto nivel de conocimiento y su indudable capacidad técnica lo hacen la mejor opción que el PJ puede presentar. Sin embargo, ninguno de los llamados que recibió en los últimos días lo hizo cambiar su negativa, fundada en razones personales. Ni siquiera el de Sergio Massa . El operativo “convencer a Rafael”, sin embargo, sigue activo.

No es la única razón por la que Bielsa reapareció en las mesas de rosca. Dos fuentes aseguraron a Letra P que Javier Milei le hizo llegar la oferta para que se haga cargo de la Sindicatura General de la Nación , cargo que ocupó durante la presidencia de Fernando De La Rúa . Viejos conocidos, Milei y Bielsa compartieron años de trabajo y un buen vínculo en Corporación América , dentro del entorno más cercano del magnate Eduardo Eurnekian . Sin embargo, hoy por hoy el exembajador en Chile se muestra en las antípodas más extremas del Presidente y ni siquiera concibe aceptar el convite.

Diego Giuliano no se baja

Ante esa -al parecer- rotunda negativa de Bielsa, crecen las chances para Giuliano. El titular del Frente Renovador no esconde sus ganas de encabezar la lista de UxP, pero no está dispuesto a pagar cualquier precio. Repite a quien quiera oír que no se prestará a ser “la escribanía de Maximiliano Pullaro” y que quiere lograr “la mayor unidad posible”. Pesa, en su mente, su rol como frontman institucional a nivel nacional del massismo y sabe que al exministro de Economía le incomodaría que una figura tan cercana a él se vea involucrado de manera directa en el barro de una pelea interna.

Las intenciones de Giuliano también se conocieron hace algunas semanas, pero chocaron contra una impugnación: la de La Cámpora. No fue personal, sino que la organización kirchnerista se manifestó en contra de que una figura externa al Partido Justicialista encabece la nómina. Según trascendió tras una reunión que mantuvo con algunos intendentes peronistas, Cristina Fernández de Kirchner creía que Marcelo Lewandowski tenía que ser la cara de una lista de unidad. Sin embargo, el senador se negó y el veto del kirchnerismo perdió poder de fuego.

Giuliano.Massa.png Diego Giuliano, el hombre de Sergio Massa que quiere encabezar la lista de Unión por la Patria para la Convención Constituyente de Santa Fe.

Tan preocupados están en el Frente Renovador por no verse involucrados en internas que hicieron una maniobra para dejar abierta la posibilidad de jugar por afuera en Rosarioy así evitar enfrentar a Juan Monteverde. Sin embargo, aunque coqueteó con jugar por afuera, el massismo firmó la alianza provincial, jugará por dentro del peronismo oficial en la Constituyente y no baja a Giuliano, al que la última encuesta interna que consideran confiable le dio un piso de casi diez puntos que se entusiasman con elevar a partir de una buena campaña.

El resto de la lista del peronismo

En el laboratorio justicialista creen que con la atomización de su universo y dependiendo del candidato que lleven, la lista de UxP podría conseguir entre tres y cuatro convencionales. No los asusta el piso necesario para clasificar al reparto de escaños vía d’hondt -unos 70 mil votos-, pero sí que habrá al menos tres ofertas peronistas más: la del frente Sin Miedo -Ciudad Futura, el Movimiento Evita y Comunidad-, la que encabece Lewandowski y la que lleve al frente a Roberto Sukerman. Incluso, persiste la incógnita sobre qué hará la tropa de Omar Perotti.

En ese sentido, para integrar el resto de la lista se perfilan algunos nombres. Por ejemplo, el segundo lugar sería para una mujer que responda al espacio de los senadores, que podría ser la exvicegobernadora Alejandra Rodenas o la exdefensora provincial Jaquelina Balangione -pareja del ministro de la Corte Suprema santafesina Rafael Gutiérrez, referente de la resistencia cortesana a la avanzada reformadora pullarista-. El hecho de ser de Santa Fe, lo que balancearía territorialmente los lugares, es un detalle que le da una luz de ventaja a Balangione.

El segundo binomio de la nómina peronista podría estar ocupado por Pablo Corsalini, intendente de Pérez y referente de Vamos Santa Fe, y por la rossista María Luz Rioja. Como la ley establece cupo paritario por binomio, cualquiera de ellos puede ocupar el tercer lugar. Es importante: en una elección tan ajustada, quien sea cuarto puede quedar afuera de la Convención. Esa composición se daría siempre y cuando el massismo se quede con el primer lugar. Si no, se impondrá un reordenamiento.