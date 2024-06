Aerolíneas Argentinas: la presión gremial al PRO y la UCR en la Patagonia frena la privatización

Según supo Letra P , en la última reunión del bloque PRO en Diputados, conducido por Cristian Ritondo , el fueguino Héctor Stefani planteó que no estaba dispuesto a votar la venta de la compañía aérea, como sí hizo cuando el proyecto se trató en la cámara baja el 30 de abril.

Con 34 votos en contra asegurados, a partir de la fusión entre Unión por la Patria y el radical Martín Lousteau, con tres que se sumen la privatización de Aerolíneas no alcanza la mayoría.

Pero el problema inesperado para Guillermo Francos surgió en Diputados, donde a partir de la presión gremial podría revertirse la votación de abril, cuando las privatizaciones fueron aprobadas con 138 votos, nueve más que los necesarios para alcanzar mayoría. Los representantes patagónicos sufrieron escraches en aeropuertos y desvíos de aterrizajes a Ezeiza.

Con este panorama, Francos pidió que como parte de la negociación con el Senado -por si acaso el radicalismo escribe un texto alternativo al artículo siete, dedicado a las privatizaciones-, se excluya a la compañía aérea y se sostenga la venta de las otras ocho compañías que figuran.

Texto final

En este escenario, si Diputados no tiene mayoría para privatizar Aerolíneas, no estaría en riesgo la venta de las otras empresas públicas. En la cámara baja, se sabe, cuando se recibe un texto con modificaciones del Senado sólo se puede avalar esas correcciones o sancionar la versión original. No es posible volver a escribir.

La redacción que propondría la UCR mantendría la venta de Energía Argentina, Radio y Televisión e intercargo; y la concesión de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Belgrano Cargas y logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales y el Correo.

Esta última empresa también tiene la protección de las provincias patagónicas, donde sus oficinas son utilizadas para cumplir con trámites cotidianos.

Además del PRO, en diputados hay opositores dialoguistas de la patagonia como los radicales Pablo Cervi y Roxana Reyes (UCR) y el chubutense Jorge Ávila.

Por ahora ninguno dijo que iba a cambiar de opinión, como el macrista Stefani, pero ya sintieron la presión en los aeropuertos, donde, según supo Letra P, tuvieron que apelar a amistades para poder conservar sus vuelos a Buenos Aires. Si Aerolíneas se vende, no les será fácil trasladarse. Al menos por un tiempo.