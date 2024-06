Ley ómnibus XS: Guillermo Francos no negocia el articulado y se arriesga a una votación caótica

En el Senado no hay tanta tranquilidad, porque el oficialismo teme que en el afán de hacer correcciones, la oposición complique la votación en particular y se repita el escenario de enero en Diputados, cuando después de aprobarse en general la ley ómnibus, comenzaron a caerse artículos y Javier Milei desde el exterior pidió levantar la sesión.

Será el tema de negociación la semana próxima. Una opción que evalúan los libertarios es proponer un camino intermedio, que sería votar por títulos y sólo si hay disidencia abrir capítulos o artículos. De esa manera se podría agilizar el tratamiento de fragmentos con consenso y darle la chance a los bloques opositores de revisar lo que quieran.

Francos confía en un final feliz y tal es así que hasta este viernes el funcionario no tenía pautada ninguna reunión con miembros del Senado para negociar posibles modificaciones. Difícilmente la haya.

El capítulo más polémico es el de Ganancias porque, como explicó Letra P, no tiene respaldo de buena parte de la oposición, molesta por el premio que se le dio a los patagónicos. Tampoco alcanzó para contentar a todos los dialoguistas las restricciones al blanqueo y al Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

El listado de privatizaciones no es un tema cerrado porque los partidos patagónicos y algunos radicales no quieren que se venda Aerolíneas Argentinas. Para evitarlo, este grupo exigirá votar por separado cada artículo del capítulo II de la Reforma del Estado.

Además, leer las propuestas de modificaciones en el recinto llevará tiempo. La moratoria eliminación de la moratoria previsional podría ser rechazada. Es una incógnita el aumento del Impuesto al Tabaco: tras las denuncias de una votación fraudulenta en Diputados, nadie volvió a tocar el tema.

Lo que tenga que pasar

La Casa Rosada no moverá un dedo para evitar correcciones durante la votación del Senado. En tal caso, si alguno de los artículos se caen, buscará que no sea por dos tercios para luego poder sostenerlos en Diputados, donde el Gobierno tiene la chance de ratificar el texto original.

"Los dictámenes de aprobación en general. Algunos temas tendrán mayor o menor número, pero confiamos en que todos se aprueben", señalaron a Letra P fuentes del oficialismo. Con los acuerdos logrados para dictaminar, Francos garantizó una mayoría simple de 37 votos, lo justo par la mayoría simple. La cifra surge de contabilizar todo el espectro no peronista, que estampó su firma en los proyectos, y restar a los dos radicales que se negaron a suscribir: Martín Lousteau y Maximiliano Abad.

Hay algunas zonas grises, como el correntino Carlos Espínola, quien preside el bloque Unidad Federal, pero tiene autonomía de sus dos pares, Kueider y Alejandra Vigo. Con números tan ajustados, con cualquier aliado que se desmarque en la votación en particular, podrían caer artículos o capítulos enteros.

Llegar a dos tercios en el Senado es más complejo: se requieren 48 votos, 15 más de lo que aporta Unión por la Patria. La rebelión opositora debería ser casi masiva. Además, Francos espera la ayuda de referentes de UP en algunos capítulos como el RIGI, que favorece a las provincias mineras, como San Juan y Catamarca.

El aumento de las regalías de esa actividad, negociada por Carambia, que corona la reforma fiscal, también debería ser votado por representantes de esos distritos.

Viajes a México

La sesión está pautada para el 12 o el 13 de junio y no el jueves 6, como quería el oficialismo, porque ese día aún no habrán retornado senadores del viaje a México, donde participarán como veedores de las elecciones que se realizarán este domingo. Algunas figuras decisivas en la votación compraron pasaje de retorno para el próximo fin de semana.

Como explicó Letra P, la fecha se definió durante la reunión de Francos y el grupo de senadores díscolos, en el despacho de Victoria Villarruel.

La vicepresidenta no tomó bien que Menem y el jefe de Gabinete anunciaran los dictámenes cuando se cerró el acuerdo político con los rebeldes. Ella prefería esperar las firmas, que no iban a llegar rápido porque hubo quienes se fueron después que las comisiones pasaron a cuarto intermedio, creyendo que no habría más novedades. El radical Flavio Fama fue a ver el partido de Boca y la rionegrina Mónica Silva no estaba localizable. Cuestiones logísticas que no tardarían en resolverse.

Ahora el próximo gran desafío del Gobierno es la votación en el recinto. No la tiene tan fácil.