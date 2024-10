Aerolíneas Argentinas: Federico Sturzenegger presiona al Congreso para privatizar, pero no tiene los votos

En esa reunión, el secretario de Transporte, Flavio Moggeta, admitió que el Gobierno no tiene definida una hoja de ruta y sólo quiere sacarse de encima la empresa. "Están todas las opciones en análisis", señaló. No descartó que pueda haber una liquidación de activos, un contrato de administración, una concesión parcial, una privatización parcial. Sólo aclaró que si los aviones no pueden salir por conflictos gremiales, no habrá más opción que avanzar en un desguace.