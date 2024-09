Aerolíneas Argentinas: la oposición dialoguista puso condiciones para la privatización y no hubo dictamen

El debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas no empezó fácil para el Gobierno en la Cámara de Diputados: sectores de la oposición dialoguista que habían avalado la venta durante el tratamiento de la ley ómnibus pidieron condiciones para reiterar su respaldo. No se firmó el dictamen y el oficialismo volverá a convocar a una reunión informativa para el martes.

La UCR no se expresó formalmente. Gran parte de la bancada estaría a favor de la privatización, pero hay una discusión interna sobre las condiciones que pedirán para habilitar la venta. Durante el plenario sólo habló Fernando Carbajal, uno de los díscolos, quien advirtió que no se puede avanzar con la privatización porque no se explicaron los motivos.