Aerolíneas Argentinas: Javier Milei no tiene los votos para la privatización y evalúa un plan B

El Gobierno cumplió el paso formal de firmar un decreto para solicitar la privatización de Aerolíneas Argentinas , pero el debate seguirá en el Congreso , encargado de autorizar o no la venta de una empresa pública. Pese a la presión de Javier Milei , en Diputados la oposición dialoguista puso reparos a la operación y en el Senado hay una mayoría en contra.

"El anuncio del decreto no altera el trabajo que se viene realizando en el plenario de comisiones. El Poder Ejecutivo dispuso el envío de la norma en el marco de la ley 23.696 de Reforma del Estado", aclaró este viernes Verasay.

La firma de un decreto había sido reclamada durante el plenario por el radical Fernando Carbajal , por tratarse de una exigencia legal. Fue anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni , quien dijo además que en la sesión del martes el oficialismo pedirá una preferencia para tratar la privatización de Aerolíneas en la sesión siguiente. No sería posible si antes construye una mayoría para dictaminar y abrir el recinto.

Ante el difícil panorama en el Congreso, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, deslizó un plan B: cederle la empresa al personal, una opción que no requeriría de un trámite legislativo, pero que no estaría ajena a conflictividad.

El futuro de Aerolíneas Argentinas

El problema que encontró la Casa Rosada es que un sector de los aliados, que avaló la privatización de la línea de bandera en el paquete de la ley Bases cuando se trató en Diputados, ahora no está dispuesto a repetir la conducta por temor a pagar costos políticos innecesarios, cuando el oficialismo ni siquiera tienen capacidad de juntar una mayoría en el Senado.

Es la posición de todos los sectores que integran Encuentro Federal, coordinado por Miguel Pichetto, y de los partidos provinciales agrupados en Innovación Federal. En el plenario del martes, Nicolás Massot, de EF, exigió un pliego de condiciones para avalar la privatización, como los detalles de la venta o los posibles compradores. Otro dato central es si el Gobierno está dispuesto a liquidar los activos y a qué precio.

Massot también quiere saber si el plan es la venta parcial o total. El secretario de transporte, Franco Mogetta, no pudo dar una respuesta porque en verdad no la hay: la única decisión de Milei es ceder el control de la empresa.

Los referentes de partidos provinciales que observaron la escena quedaron molestos. "Están muy equivocados si creen que les vamos a dar un cheque en blanco", señaló a Letra P un diputado de una provincia del norte.

Los bloques EF e IF ya dieron una señal de no estar dispuestos a respaldar la venta de Aerolíneas cuando tuvieron que votar por segunda vez la ley Bases, con los cambios realizados por el Senado, y el Gobierno pedía reincorporar el artículo sobre la venta de la compañía. Para evitar ese dilema, desde estas bancadas consideraron que no era reglamentario reescribir ese texto, porque en la cámara alta ni siquiera se había votado. Excusas.

El Senado, más lejos

El plenario de comisiones de Diputados retomará con invitados, como dirigentes gremiales y ministros de transporte de las provincias, quienes exigirán la continuidad de las rutas a sus localidades. Muchos temen perder las que no tienen mucha demanda. Las capitales no siempre tienen la afluencia de las ciudades turísticas, como Iguazú, una de las preferidas de las low cost.

Durante la reunión del martes, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, dejó una propuesta no muy tentadora para los gobernadores: que cubran con sus recursos el déficit operativo de los vuelos con pocos pasajeros. Difícil que el Congreso bride su aval para una propuesta así.

El radicalismo en Diputados es el bloque opositor con mayor respaldo a la venta de Aerolíneas Argentinas, pero en el Senado un miembro de esa bancada es el principal militante en contra de su privatización: Pablo Blanco. Oriundo de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde sólo llegan vuelos de la línea de bandera, el senador irrumpió este miércoles en una reunión de legisladores y gobernadores de la UCR para hablar de la compañía aérea.

"Yo tengo 38 votos para evitar la privatización, así que olvídense del tema", se jactó Blanco, delante del jefe del bloque de Diputados de su partido, Rodrigo De Loredo. La cuenta del radical incluye a los 33 miembros de Unión por la Patria, la dupla de Santa Cruz (José María Carambia y Natalia Gadano), la chubutense Edith Terenzi y la rionegrina Mónica Silva.

A ese número podrían agregarse Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de Misiones, porque su jefe Carlos Rovira no está dispuesto a pagar el costo de reducir los vuelos a Posadas. La sanción de una ley de privatización, está lejos. Al menos por ahora.