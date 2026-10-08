A río revuelto, Martín Marinucci pesca en Morón en medio de la interna que desgasta a Lucas Ghi y Sabbatella

Martín Marinucci, ministro de Transporte y precandidato a intendente de Morón

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, referente del massismo y candidato a intendente de Morón en 2027, encabezó en Haedo el cierre de una capacitación en seguridad vial. Es una más de sus recorridas por el distrito, que va sumando mientras se desgasta en la pelea entre el intendente Lucas Ghi y el exintendente Martín Sabbatella.

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Marinucci se mueve en un peronismo moronense partido. Ghi y Sabbatella fueron, durante dos décadas, las dos caras de un mismo proyecto: el intendente llegó al cargo en 2009 de la mano de su entonces mentor y lo sucedió cuando este dejó la gestión para ocupar una banca legislativa.

La pelea Lucas Ghi - Martín Sabbatella La ruptura se profundizó con la interna entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Ghi se alineó con Kicillof y hoy integra el Movimiento Derecho al Futuro, mientras Sabbatella, titular de Nuevo Encuentro, quedó del lado de la exmandataria y de La Cámpora. El quiebre llegó al Concejo Deliberante: con votos del sabbatellismo se aprobó la segunda interpelación a Ghi en tres meses, por la creación por decreto de un cuerpo de prevención facultado a usar armas de fuego.

En ese escenario, Marinucci eligió Haedo para una nueva recorrida. Encabezó el cierre de la Capacitación en Seguridad Vial, Conducción y Responsabilidad Penal, destinada a choferes profesionales de la zona oeste del área metropolitana.

La jugada de Martín Marinucci Ante los participantes, remarcó: “Ustedes son sustanciales y esenciales, no solo para la conectividad de quienes van a trabajar todos los días, sino también para quienes utilizan a diario el transporte para sus actividades cotidianas, como hacer las compras, concurrir a los centros de salud o estudiar”. Y agregó: “Mi primer objetivo es disminuir la siniestralidad y, para eso, necesitamos el compromiso de cada actor vial”.

Marinucci, referente del Frente Renovador en el distrito, camina Morón en la antesala de 2027, año en el que Ghi no podrá volver a presentarse si no se modifica la ley que limita las reelecciones. En el último cierre de listas, su sector se quedó con uno de los cinco primeros lugares, contra dos de Ghi y dos de Nuevo Encuentro.