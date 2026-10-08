Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

A río revuelto, Martín Marinucci pesca en Morón en medio de la interna que desgasta a Lucas Ghi y Sabbatella

El ministro bonaerense multiplica actividades y fotos en el distrito. El peronismo local, sumido en una fractura que no se puede cerrar.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Marinucci, ministro de Transporte y precandidato a intendente de Morón

Martín Marinucci, ministro de Transporte y precandidato a intendente de Morón

Notas Relacionadas
Lucas Ghi, Martín Sabbatella y Martín Marinucci, el tridente que calienta la interna de Morón.
SUCESIÓN 2027

Morón: con Marinucci en la cancha, el peronismo se encamina a otra gran interna en Buenos Aires

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Marinucci se mueve en un peronismo moronense partido. Ghi y Sabbatella fueron, durante dos décadas, las dos caras de un mismo proyecto: el intendente llegó al cargo en 2009 de la mano de su entonces mentor y lo sucedió cuando este dejó la gestión para ocupar una banca legislativa.

La pelea Lucas Ghi - Martín Sabbatella

La ruptura se profundizó con la interna entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Ghi se alineó con Kicillof y hoy integra el Movimiento Derecho al Futuro, mientras Sabbatella, titular de Nuevo Encuentro, quedó del lado de la exmandataria y de La Cámpora. El quiebre llegó al Concejo Deliberante: con votos del sabbatellismo se aprobó la segunda interpelación a Ghi en tres meses, por la creación por decreto de un cuerpo de prevención facultado a usar armas de fuego.

En ese escenario, Marinucci eligió Haedo para una nueva recorrida. Encabezó el cierre de la Capacitación en Seguridad Vial, Conducción y Responsabilidad Penal, destinada a choferes profesionales de la zona oeste del área metropolitana.

La jugada de Martín Marinucci

Ante los participantes, remarcó: “Ustedes son sustanciales y esenciales, no solo para la conectividad de quienes van a trabajar todos los días, sino también para quienes utilizan a diario el transporte para sus actividades cotidianas, como hacer las compras, concurrir a los centros de salud o estudiar”. Y agregó: “Mi primer objetivo es disminuir la siniestralidad y, para eso, necesitamos el compromiso de cada actor vial”.

Marinucci, referente del Frente Renovador en el distrito, camina Morón en la antesala de 2027, año en el que Ghi no podrá volver a presentarse si no se modifica la ley que limita las reelecciones. En el último cierre de listas, su sector se quedó con uno de los cinco primeros lugares, contra dos de Ghi y dos de Nuevo Encuentro.

Temas
Notas Relacionadas
Lucas Ghi, intendente de Morón.
TODO ROTO

Morón: con votos del sabbatelismo, el Concejo aprobó la segunda interpelación al intendente Ghi en tres meses

Fue motivada a raíz de la creación por decreto de un cuerpo de prevención facultado a usar armas de fuego. La narcofuncionaria prófuga, el antecedente.
Lucas Ghi, intendente de Morón, y su antecesor, Martín Sabbatella. 
TODO ROTO

Morón: la alianza Sabbatella-Milei contra Ghi pone en alerta a las tribus peronistas

Los concejales de Nuevo Encuentro se movieron en tándem con LLA para interpelar al intendente. Defensa de la gestión y ruido político.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para el período 2026-2028.
LA JUSTICIA QUE VIENE

Cómo quedó el equilibrio interno tras las elecciones en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos

Por  Juan Cruz Varela
Lisandro Catalán, jefe de LLA en Tucumán, con Alejandro Trapani, el candidato que lanzó en Tafi Viejo.
DISCUSIÓN 2027

Tucumán: Catalán rescata a un excandidato de Bullrich para pelear por la intendencia de Tafí Viejo

Por  Letra P | Periodismo Político
A tres semanas de las elecciones en Bariloche, la renuncia de Costa Brutten complica los planes del PJ. 
RÍO NEGRO

A tres semanas de las elecciones en Bariloche, la renuncia de Costa Brutten complica los planes del PJ

Por  Juan Gorosito
Rossana Chahla, la intendenta de San Miguel de Tucumán que buscará su reelección.
TEMPORADA DE ROSCA

Tucumán: Chahla se abraza a la baja de impuestos para tratar de encaminar su reelección

Por  Letra P | Periodismo Político