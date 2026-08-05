Martín Marinucci confirmó que trabajará para ser candidato a intendente de Morón en 2027

Martín Marinucci confirmó que trabajará para ser candidato a intendente de Morón en las próximas elecciones de 2027 y aseguró que la decisión tomada responde a una vocación construida a partir de años de gestión, militancia y compromiso con el distrito.

"Más que un sueño es una vocación", afirmó el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires durante una entrevista en el programa Primer Plano, emitido por Canal SOMOS. Al ser consultado sobre una eventual candidatura, aclaró: "No es una obsesión, para nada, pero sí creo que tengo mucho para aportar en seguir mejorando nuestro distrito".

En ese marco, explicó que ya comenzó a trabajar en la construcción política de una propuesta de gobierno para Morón. "Yo empiezo a construir esta alternativa dentro de nuestro espacio", sostuvo, y agregó: "Estamos con mi equipo de trabajo ya pensando en la construcción del 2027".

Marinucci destacó el potencial del distrito y convocó a distintos sectores a participar de ese proceso. "Morón tiene un enorme potencial. Quiero convocar a todos los que aman este distrito para construir una alternativa seria, con gestión, cercanía y un proyecto que vuelva a poner a los vecinos en el centro de las decisiones", expresó.

En este nuevo fragmento de la entrevista con Adrián Noriega en @primerplanotv , comparto una reflexión sobre mi recorrido en la gestión pública y la experiencia que fui construyendo a lo largo de estos años. Creo que todo ese aprendizaje debe estar al servicio de Morón, con la… pic.twitter.com/fAF3u1EKw4

El funcionario señaló además que una propuesta de gobierno se consolida con trabajo sostenido, diálogo permanente con los vecinos y un proyecto de gestión orientado a responder a las principales demandas del municipio.





Martín Marinucci

Respaldo a Sergio Massa como referente del peronismo

Durante la entrevista también se refirió al escenario político nacional y manifestó su respaldo a Sergio Massa. "Estoy convencido de que Sergio Massa es el dirigente con mayor capacidad para conducir la Argentina. Es el dirigente más preparado para sacar adelante nuestro país", afirmó.



Con esa definición, Marinucci ratificó su apoyo al líder del Frente Renovador y sostuvo que el país necesita dirigentes con experiencia, capacidad de gestión y vocación para construir consensos, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir trabajando en una alternativa para el futuro de Morón.