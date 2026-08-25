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PUENTE PRODUCTIVO

Martín Marinucci visitó Agrale en Mercedes y puso el foco en la industria bonaerense del transporte

La firma de capitales brasileños fabrica chasis, camiones y tractores. Ya produjo más de 9.000 unidades desde su llegada al país.

Martín Marinucci durante la recorrida por la planta de Agrale Argentina en Mercedes.

Martín Marinucci durante la recorrida por la planta de Agrale Argentina en Mercedes.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, recorrió la planta de Agrale Argentina en Mercedes, donde se interiorizó sobre el proceso de fabricación de chasis para colectivos, camiones livianos y tractores, además de las capacidades tecnológicas de la compañía.

Durante la visita, el funcionario destacó el papel de la empresa en la cadena industrial vinculada a la movilidad y planteó la necesidad de profundizar la articulación entre el Estado y el sector privado.

Marinucci: "Debemos avanzar hacia un transporte más eficiente"

“Es fundamental que desde el Estado podamos conocer de primera mano el trabajo que realizan las empresas que forman parte de la cadena productiva del transporte”, sostuvo Marinucci. En esa línea, señaló que Agrale representa “un claro ejemplo de la capacidad industrial y tecnológica que tiene nuestra provincia” y remarcó la importancia de generar condiciones para ampliar la producción, el empleo y el desarrollo.

El ministro también planteó que el vínculo entre ambos sectores resulta central para avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente. “Queremos fortalecer estos vínculos y trabajar en conjunto para impulsar nuevas soluciones que permitan generar valor y potenciar la industria bonaerense”, afirmó.

Mart&iacute;n Marinucci en Agrale.

Martín Marinucci en Agrale.

Agrale cuenta con tres establecimientos industriales en Brasil y uno en Mercedes. La compañía, de capitales brasileños, desarrolla producción en la Argentina y, desde su desembarco en el país, fabricó y comercializó más de 9.000 unidades destinadas al transporte de pasajeros, varias de ellas desarrolladas y producidas localmente.

Gobierno e industria, sociedad estratégica

La recorrida incluyó distintas áreas de la planta y permitió a Marinucci interiorizarse sobre la producción y las estrategias de la empresa para abastecer al mercado nacional y regional.

De la actividad participaron el referente del Frente Renovador de Mercedes, Carlos Selva; el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; y representantes del Ministerio de Transporte, Julio Perdiguero, Gonzalo Maldonado y Santiago Maselli. Por Agrale estuvieron el gerente comercial, Gabriel Ruggiero, y el gerente administrativo y financiero, Leonardo Moroziuk.

El encuentro se inscribió en la búsqueda del Gobierno bonaerense de fortalecer los vínculos con el entramado empresarial y generar espacios de cooperación que permitan ampliar capacidades industriales y desarrollar nuevas soluciones para el transporte provincial.

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