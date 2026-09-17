Morón: la alianza Sabbatella-Milei contra Ghi pone en alerta a las tribus peronistas

Martín Sabbatella volvió a moverse en sintonía con La Libertad Avanza en Morón . Sus concejales votaron junto a la oposición libertaria la interpelación por los casos de inseguridad contra la gestión de Lucas Ghi, cuyo gobierno se defendió este jueves ante las críticas opositoras en el Concejo Deliberante.

La maniobra reabre el malestar en otros sectores del peronismo bonaerense, que ven con preocupación que el sabbatellismo busque capitalizar políticamente el reclamo por la inseguridad junto a los libertarios, a partir de algunos delitos resonantes que ocurrieron en el distrito del oeste del conurbano.

El concejal Agustín Ramponelli , del bloque PJ-Movimiento Derecho al Futuro que responde a Ghi, fue el más directo: "En 2024 y en 2025 no acompañaban los pedidos de interpelación ni los pedidos de informe. Y ahora se dan por enterados de que hay inseguridad en el distrito", cuestionó.

El pedido de interpelación a Ghi se había aprobado el jueves pasado sobre tablas , con 15 votos a favor y 8 en contra. Los cinco concejales que responden a Sabbatella se sumaron a los bloques de LLA , el PRO , la UCR y Todo por Argentina. En contra votaron los seis ediles del MDF alineados con Ghi y los dos del massismo . La votación confirmó una tendencia : es la segunda vez en tres meses que el sabbatellismo respalda un pedido de explicaciones contra la gestión de Ghi .

El contraste con otros sectores del peronismo quedó expuesto en esa misma votación. Los dos concejales del Frente Renovador, que responden al ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci , bancaron a la gestión de Ghi . La diferencia no es menor: mientras el sabbatellismo elige marcarle la cancha al intendente, el massismo local prefiere no sumarse a la ofensiva opositora.

El antecedente más claro de esta estrategia es de junio, cuando el escándalo por la funcionaria prófuga Luna Ortigoza derivó en la primera interpelación del año. Aquella vez, el jefe del bloque sabbatellista, Diego Spina, protagonizó la intervención más dura contra el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, al que acusó de contradecir en varios puntos las declaraciones del propio intendente.

Defensa de la gestión Ghi

Este jueves, en la comparecencia ante el Concejo, Cardoso defendió la gestión con estadísticas propias: aseguró una baja del 35% en los robos a mano armada y del 38,5% en el robo de motos en la comparación interanual. Del bloque sabbatellista, ningún concejal tomó la palabra para respaldar al Gobierno municipal durante la sesión.

"Cristina no está peleada ni enojada con Axel"



Di Tullio expresó que CFK nunca le dijo estar peleada con Kicillof y respondió a Mayra Mendoza: “Eso es lo que opina ella, pero Cristina no me dijo eso. A mí no me parece el mejor momento, yo no lo hago" https://t.co/mw0mOrOzsM pic.twitter.com/FhQDOCEtCa — LETRA P (@Letra_P) September 17, 2026

Días antes de la votación de la semana pasada, Sabbatella había anticipado la respuesta en las redes. El 9 de septiembre cuestionó en un tuit la gestión municipal por "pozos sin tapar, luces que no se arreglan y centros de salud sin insumos", en momentos en que ya se palpitaba el pedido opositor.

Las movidas en el Concejo anticipan la pelea política y electoral de fondo. Ghi y Sabbatella fueron, durante dos décadas, las dos caras de un mismo proyecto: el actual intendente llegó al cargo en 2009 de la mano de su entonces mentor, y lo sucedió cuando este dejó la gestión para ocupar una banca legislativa.

La ruptura se profundizó con la interna nacional entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner: Ghi se alineó con el gobernador y hoy integra el Movimiento Derecho al Futuro, mientras Sabbatella quedó del lado de La Cámpora. Sin diálogo directo desde octubre de 2025, ambos ya compiten de cara a 2027: Sabbatella, que gobernó Morón entre 1999 y 2009, confirmó en junio su candidatura a intendente y lidera la campaña "Martín vuelve".