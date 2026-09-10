Morón: con votos del sabbatelismo, el Concejo aprobó la segunda interpelación al intendente Ghi en tres meses

Un nuevo pedido de interpelación a Lucas Ghi aprobado este jueves en el Concejo Deliberante de Morón vuelve a poner al descubierto la guerra política que atraviesa a los actores del peronismo local. Con votos del bloque Fuerza Patria, ese cuerpo citó al intendente para que dé explicaciones sobre la creación por decreto de un cuerpo municipal de prevención que podrá utilizar sus armas de fuego particulares.
Un nuevo pedido de interpelación a Lucas Ghi aprobado este jueves en el Concejo Deliberante de Morón vuelve a poner al descubierto la guerra política que atraviesa a los actores del peronismo local. Con votos del bloque Fuerza Patria, ese cuerpo citó al intendente para que dé explicaciones sobre la creación por decreto de un cuerpo municipal de prevención que podrá utilizar sus armas de fuego particulares.