Un nuevo pedido de interpelación a Lucas Ghi aprobado este jueves en el Concejo Deliberante de Morón vuelve a poner al descubierto la guerra política que atraviesa a los actores del peronismo local. Con votos del bloque Fuerza Patria , ese cuerpo citó al intendente para que dé explicaciones sobre la creación por decreto de un cuerpo municipal de prevención que podrá utilizar sus armas de fuego particulares.

TODO ROTO Morón: con votos del sabbatelismo, el Concejo aprobó la segunda interpelación al intendente Ghi en tres meses



Fue motivada a raíz de la creación por decreto de un cuerpo de prevención facultado a usar armas de fuego pic.twitter.com/qWLPGXLfDS — LETRA P (@Letra_P) September 10, 2026

La iniciativa del legislativo local responde a los recientes hechos de violencia registrados en el distrito. En especial, el tiroteo ocurrido esta mañana frente al Colegio Emaús de El Palomar, donde un policía bonaerense retirado fue baleado en el abdomen al enfrentarse con un grupo de delincuentes, mientras decenas de padres dejaban a sus hijos en la escuela. Se trata de la institución de la que Ghi es egresado y en la que fue docente antes de asumir la intendencia; también, a la que asisten sus hijos.



