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Morón: con votos del sabbatelismo, el Concejo aprobó la segunda interpelación al intendente Ghi en tres meses

Fue motivada a raíz de la creación por decreto de un cuerpo de prevención facultado a usar armas de fuego. La narcofuncionaria prófuga, el antecedente.

Por Letra P | Periodismo Político
Lucas Ghi, intendente de Morón.

Lucas Ghi, intendente de Morón.

Un nuevo pedido de interpelación a Lucas Ghi aprobado este jueves en el Concejo Deliberante de Morón vuelve a poner al descubierto la guerra política que atraviesa a los actores del peronismo local. Con votos del bloque Fuerza Patria, ese cuerpo citó al intendente para que dé explicaciones sobre la creación por decreto de un cuerpo municipal de prevención que podrá utilizar sus armas de fuego particulares.

La citación, que cosechó 16 votos a favor, reunió las adhesiones de los cinco concejales alineados con Martín Sabbatella -el exintendente que rompió con su sucesor en la jefatura comunal-, más otras once de radicales, libertarios y distintas expresiones del PRO. En contra votaron los seis concejales del MDF que responden a Ghi y otros dos del Frente Renovador referenciados en el massista Martín Marinucci.

La iniciativa del legislativo local responde a los recientes hechos de violencia registrados en el distrito. En especial, el tiroteo ocurrido esta mañana frente al Colegio Emaús de El Palomar, donde un policía bonaerense retirado fue baleado en el abdomen al enfrentarse con un grupo de delincuentes, mientras decenas de padres dejaban a sus hijos en la escuela. Se trata de la institución de la que Ghi es egresado y en la que fue docente antes de asumir la intendencia; también, a la que asisten sus hijos.

Con el impacto público del episodio sobre la nuca, el intendente formuló declaraciones a la prensa. Ante distintos micrófonos adelantó que los agentes de la policía comunal de Morón podrán utilizar sus armas de fuego particulares en situaciones extremas, amparados en su condición de exintegrantes de fuerzas de seguridad. Sin embargo, el anuncio acercó un fósforo al clima político encendido: fuentes del bloque Fuerza Patria explicaron a Letra P que, en rigor, Ghi retiró del Concejo Deliberante el proyecto de creación de un cuerpo comunal y, en cambio, lo aprobó por decreto.

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