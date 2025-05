AGN: La Libertad Avanza quiere cambiar la ley antes de nombrar auditores y divide a Unión por la Patria

La negociación para destrabar la Auditoría General de la Nación (AGN), que sólo está integrada por su presidente (el peronista Juan Manuel Olmos ), tuvo una doble jornada en el Congreso. La Libertad Avanza ratificó su interés de sancionar una ley para acortar mandatos y no logró apoyo. Tan incierto es el escenario que Unión por la Patria tuvo planteos opuestos.

En Diputados, el jefe peronista Germán Martínez pidió nombrar a los auditores, como intentaron la semana pasada , y recién después discutir nuevas reglas de juego. En el Senado, su par José Mayans propuso ir por el sentido inverso. La diferencia no es menor: los mandatos actuales son de ocho años y todos los proyectos presentados lo acortan a cuatro.

Como explicó Letra P , a través del proyecto de Martín Menem , Karina Milei dejó claro que no acepta negociar en la cámara alta y quiere que prospere la iniciativa del riojano. La propuesta oficialista mantiene la AGN con seis miembros y el presidente. Cuatro auditores serían para Diputados y dos del Senado, que también tendría que dar el acuerdo para elegir al titular del organismo, siempre a propuesta de la oposición con más número en el Congreso, como indica la Constitución.

En el Senado, UP propone en su proyecto que haya ocho auditores y el presidente. El aliado Juan Carlos Romero presentó un proyecto para que la AGN siga con un directorio de seis, con cuatro años de mandato. El salteño se mostró dispuesto a ceder si hay una negociación posible. “Si seguimos así, se va a pensar que no queremos que la AGN funcione y no haya control”, se lamentó.

La Libertad Avanza, sin aliados

Los debates mostraron claramente que no hay una coordinación entre ambas cámaras de qué hacer con la AGN. Y cuando eso pasa, mandan las órdenes de El Jefe a Diputados. Mayoraz anunció que continuarán los debates para avanzar en una reforma integral. Las próximas semanas se convocarán a especialistas.

Martínez, de UP, aclaró que si hay acuerdo en el recinto volverán a intentar nombrar auditores. “Hasta que no haya una ley promulgada, el pleno puede resolverse con el mecanismo previsto”, sugirió. Una hora más tarde, en el Senado, Mayans pidió demorar los nombramientos de auditores hasta que no se definan nuevas reglas de juego, que en cualquier caso serán con mandatos de cuatro años.

“La ley que está es vieja, tiene ocho años y son asesores del Congreso y no voy a decir todo lo que tienen porque hay gente que se va enojar. Antes de nombrarlos, tratemos este tema también”, sostuvo el formoseño. Es que en el Senado UP insiste en tener dos auditores y no abrió una negociación para votar una integración que sólo los deje con una banca, como hicieron sus colegas de la cámara baja.

Los proyectos también tienen como denominador común que los salarios de los auditores sean iguales a los de un senador. Romero se mostró dispuesto a negociar un mandato de cinco años. “Cuando se aprobó, los mandatos de los senadores eran nueve años y los de un presidente seis. Un número intermedio, ahora, es de seis”, señalaron.

Más proyectos

En Diputados hay más proyectos para modificar la AGN. Mónica Litza (UP) y Margarita Stolbizer presentaron uno similar al que suscribieron en 2016, que acorta los mandatos cuatro años. "La Constitución establece que al frente de la AGN tiene que estar un representante de la fuerza opositora más grande. Y eso se contradice con el mandato (presidencial). Tenemos que avanzar en el acortamiento de los mandatos” de los auditores. Stolbizer destacó que piden auditar las empresas públicas. Su proyecto mantiene la integración.

Mayoraz destacó que debe avanzarse en reglamentar el artículo 85 de la Constitución. “El compromiso del presidente de esta comisión y el de la Cámara de Diputados es que atendamos las dos cosas: integrar el Colegio de Auditores y trabajar la ley. Por eso vamos a trabajar en dictaminar sobre una modificación parcial de la ley, sin olvidar avanzar con el resto”.

Carla Carrizo, de DPS, presentó un proyecto para ratificar la proporcionalidad en la integración. El mandato de ocho años que tienen los auditores “es una barbaridad” y acusó a la AGN de controlar mal" y anunciar "tragedias que no se evitan. Para las grandes decisiones tenemos que prever, cambiar el modo en que se controla y el plan de auditoría. El plan de auditoría está mal”.