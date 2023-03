A medias, lo dijo: el PJ de Fernández habló del "intento de proscripción" a CFK

Fue la mano derecha de Fernández, el canciller Santiago Cafiero , también secretario político del partido, el encargado de redactar el documento que el PJ emitió este jueves al mediodía, horas después de que se publicaran los fundamentos de la sentencia, bajo el título “Con persecución no hay democracia plena”.

“El Partido Justicialista reitera una vez más su más enérgico rechazo a la persecución judicial y el intento de proscripción de la compañera vicepresidenta de la Nación”, dice el texto que no tuvo objeciones por parte del cristinismo, al ser consultados por Letra P . La inclusión de la frase “intento de proscripción” tiene un peso en sí mismo ya que, hasta el momento, el Presidente no utilizó directamente esa palabra para referirse a la situación de la vicepresidenta.

Fernández suele hablar de “persecución” a “inhabilitación política”, mientras considera que, hasta tanto no haya sentencia firme, la vicepresidenta no está oficialmente proscripta. “El Presidente cree que es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla para que no pueda ejercer funciones políticas”, dijo la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, este jueves en conferencia de prensa. La funcionaria ratificó que el Presidente sostiene la “inocencia de la vicepresidenta” y cree que el Frente de Todos (FdT) debe dedicarse a defenderla.