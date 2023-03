Fernández: "Los que atentaron contra la Constitución son quienes armaban mesas judiciales"

Live Blog Post

La economía

“Sé que somos más los que no queremos un país injusto. La economía volvió a crecer durante 2022. Creció un 5,4%, uno de los que más creció en los últimos años. En 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Si no crecemos, no hay nada para distribuir”, dijo Fernández.

"Que quede claro, tanto el ministro de Economía como yo no necesitamos al Fondo para saber que dejemos lograr el equilibrio fiscal, que debe ser nuestro horizonte", agregó el jefe de Estado.

Y recordó: "Quienes hicieron estallar la economía hace tres años son los mismos que anuncian que una bomba explotará en el futuro. Nosotros tuvimos récord de importaciones y estamos exportando más trabajo argentino".