Río Negro: Alberto Weretilneck ajusta su libreto para cuestionar a Milei sin nombrarlo

Otro punto es distanciarse del kirchnerismo, que presentó una boleta de fuerte identidad en San Carlos de Bariloche , el principal distrito electoral. Fuerza Patria intenta dar la nota luego de un duro golpe en 2023, cuando llegó fracturado a la instancia provincial y con poco aire a la nacional que candidateó a Sergio Massa .

Con el lema “La defensa nace acá” , la alianza Juntos Defendemos Río Negro , que incluye al partido del gobernador Juntos Somos Río Negro , la Unión Cívica Radical (UCR) , la CC-ARI, sellos municipales y provinciales como el Movimiento Patagónico Popular o REDES , Weretilneck intenta abrirse paso ante un escenario más que desafiante.

El rol de Río Negro en la producción energética, agroindustrial y turística, y plantea la necesidad de que los recursos generados en la provincia se reinviertan en salud, educación, seguridad y obra pública. Esa fue la presentación en sociedad, en Cipolletti , cuando sentó a su lado al legislador Facundo López , su candidato a senador nacional.

Con un sistema de empleo local Weretilneck planteará, en similar tono a su par de Neuquén, Rolando Figueroa , una batalla entre centralismo porteño versus provincias.

Alberto Weretilneck Juntos Defendemos Río Negro Alberto Weretilneck y reformuló el nombre de su armado provincial para las elecciones.

La actitud es la de alguien que no quiere poner el eje en las criticas al presidente Milei, pero sí a sus políticas. El reparto de la coparticipación, la paralización de la obra pública o el abandono de las rutas nacionales en la Patagonia serán protagonistas en los debates de los próximos días.

La contracara de las políticas nacionales, aduce el equipo que comunica la campaña que ya comenzó antes de los plazos oficiales, es lo que busca presentar el gobernador. Sus armas en materia de obra tienen los límites que impone la crisis reinante sobre las provincias, que quedan atadas a una delicada situación financiera, pero el oficialismo rionegrino apuesta a exhibir el efecto virtuoso por las inversiones simultáneas vinculadas al avance del oleoducto Vaca Muerta sur o la llegada de barcos para producir de GNL, como opción de emergencia a la fallida construcción de una planta en las costas de Sierra Grande. Lo mismo harán en la región sur con la minería, focalizada en Ingeniero Jacobacci.

En un primer plano, suena difícil fracturar la polarización típica de estas instancias. La confianza reina en la figura de Weretilneck, viejo conocido del electorado y con una fórmula que tuvo altibajos para este tipo de competencia. En 2017 debió bajar su boleta, pero en 2021 se llevó el triunfo.

La voz disidente en Río Negro

Toda la campaña se da en un enrarecido clima interno, con la furia del vicegobernador Pedro Pesatti. El presidente de la Legislatura explotó por su corrimiento de la boleta verde, pero canalizó su angustia en la convocatoria a una sesión sin la venia de Weretilneck, que debió enviar proyectos vinculados a la contratación de la mano de obra local y a la designación de funcionariado en el Tribunal de Cuentas.

Por fuera de ese conflicto, se espera que la campaña tenga una fuerte impronta municipalista. La inclusión en la boleta del intendente Bruno Pogliano (El Bolsón) y de Mabel Yahuar (Los Menucos), es un llamador al resto de las intendencias más importantes en la alianza.

Walter Cortés (San Carlos de Bariloche), Rodrigo Buteler (Cipolletti) y Luis Albrieu (Villa Regina) encabezan el grupo de ciudades con mayor caudal de votantes que integran el armado electoral. La apuesta es que el territorio político afín aporte el voto, con el compromiso de los aliados.

Alberto Weretilneck tensiona para defender a la provincia

“Río Negro tiene con qué defenderse. Lo hacemos con diálogo, pero también con firmeza. Porque cada vez que la Nación se borra, la Provincia aparece para garantizar derechos, para sostener obras, para conseguir inversiones como lo que pasa con el GNL o la minería. Y cuando la provincia responde, lo hace con obras, con salud, con educación, con seguridad y con trabajo”, advirtió el gobernador.

Con la campaña apenas comenzada, el mandatario rionegrino todavía no acumula cruces con sus rivales de ocasión pero en la Casa de Gobierno palpitan una batalla de alta tensión a dos frentes que puede definir, para bien o para mal, el epílogo de este mandato provincial.