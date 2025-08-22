ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: Alberto Weretilneck ajusta su libreto para cuestionar a Milei sin nombrarlo

El gobernador se apropia de la defensa de los intereses rionegrinos contra libertarios y el kirchnerismo. Los trazos de una campaña que exuda provincialismo.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Acto protocolar. Alberto Weretilneck, con candidatos e intendentes de Río Negro.

Acto protocolar. Alberto Weretilneck, con candidatos e intendentes de Río Negro.

Notas Relacionadas
La cúpula del frente Juntos Defendemos Río Negro en un acto llevado a cabo el último viernes en Bariloche.
CIERRE DE LISTAS

Río Negro: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Por  Letra P | Periodismo Político

Otro punto es distanciarse del kirchnerismo, que presentó una boleta de fuerte identidad en San Carlos de Bariloche, el principal distrito electoral. Fuerza Patria intenta dar la nota luego de un duro golpe en 2023, cuando llegó fracturado a la instancia provincial y con poco aire a la nacional que candidateó a Sergio Massa.

Con el lema “La defensa nace acá”, la alianza Juntos Defendemos Río Negro, que incluye al partido del gobernador Juntos Somos Río Negro, la Unión Cívica Radical (UCR), la CC-ARI, sellos municipales y provinciales como el Movimiento Patagónico Popular o REDES, Weretilneck intenta abrirse paso ante un escenario más que desafiante.

Los ejes para marcar diferencias con Javier Milei

El rol de Río Negro en la producción energética, agroindustrial y turística, y plantea la necesidad de que los recursos generados en la provincia se reinviertan en salud, educación, seguridad y obra pública. Esa fue la presentación en sociedad, en Cipolletti, cuando sentó a su lado al legislador Facundo López, su candidato a senador nacional.

Con un sistema de empleo local Weretilneck planteará, en similar tono a su par de Neuquén, Rolando Figueroa, una batalla entre centralismo porteño versus provincias.

Alberto Weretilneck Juntos Defendemos Río Negro
Alberto Weretilneck y reformul&oacute; el nombre de su armado provincial para las elecciones.&nbsp;

Alberto Weretilneck y reformuló el nombre de su armado provincial para las elecciones.

La actitud es la de alguien que no quiere poner el eje en las criticas al presidente Milei, pero sí a sus políticas. El reparto de la coparticipación, la paralización de la obra pública o el abandono de las rutas nacionales en la Patagonia serán protagonistas en los debates de los próximos días.

La contracara de las políticas nacionales, aduce el equipo que comunica la campaña que ya comenzó antes de los plazos oficiales, es lo que busca presentar el gobernador. Sus armas en materia de obra tienen los límites que impone la crisis reinante sobre las provincias, que quedan atadas a una delicada situación financiera, pero el oficialismo rionegrino apuesta a exhibir el efecto virtuoso por las inversiones simultáneas vinculadas al avance del oleoducto Vaca Muerta sur o la llegada de barcos para producir de GNL, como opción de emergencia a la fallida construcción de una planta en las costas de Sierra Grande. Lo mismo harán en la región sur con la minería, focalizada en Ingeniero Jacobacci.

En un primer plano, suena difícil fracturar la polarización típica de estas instancias. La confianza reina en la figura de Weretilneck, viejo conocido del electorado y con una fórmula que tuvo altibajos para este tipo de competencia. En 2017 debió bajar su boleta, pero en 2021 se llevó el triunfo.

La voz disidente en Río Negro

Toda la campaña se da en un enrarecido clima interno, con la furia del vicegobernador Pedro Pesatti. El presidente de la Legislatura explotó por su corrimiento de la boleta verde, pero canalizó su angustia en la convocatoria a una sesión sin la venia de Weretilneck, que debió enviar proyectos vinculados a la contratación de la mano de obra local y a la designación de funcionariado en el Tribunal de Cuentas.

Por fuera de ese conflicto, se espera que la campaña tenga una fuerte impronta municipalista. La inclusión en la boleta del intendente Bruno Pogliano (El Bolsón) y de Mabel Yahuar (Los Menucos), es un llamador al resto de las intendencias más importantes en la alianza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/1957905664459829551&partner=&hide_thread=false

Walter Cortés (San Carlos de Bariloche), Rodrigo Buteler (Cipolletti) y Luis Albrieu (Villa Regina) encabezan el grupo de ciudades con mayor caudal de votantes que integran el armado electoral. La apuesta es que el territorio político afín aporte el voto, con el compromiso de los aliados.

Alberto Weretilneck tensiona para defender a la provincia

“Río Negro tiene con qué defenderse. Lo hacemos con diálogo, pero también con firmeza. Porque cada vez que la Nación se borra, la Provincia aparece para garantizar derechos, para sostener obras, para conseguir inversiones como lo que pasa con el GNL o la minería. Y cuando la provincia responde, lo hace con obras, con salud, con educación, con seguridad y con trabajo”, advirtió el gobernador.

Con la campaña apenas comenzada, el mandatario rionegrino todavía no acumula cruces con sus rivales de ocasión pero en la Casa de Gobierno palpitan una batalla de alta tensión a dos frentes que puede definir, para bien o para mal, el epílogo de este mandato provincial.

Temas
Notas Relacionadas
Alberto Weretilneck se juega su capacidad de negociación y la capacidad de continuar en el poder de Río Negro.
Cierre de listas

Río Negro: Weretilneck va a una batalla que lo puede dejar sin nada

Abre una pelea con La Libertad Avanza y el peronismo. El que pierde, se queda afuera de todo. Lista de leales y expectativa por los quiebres opositores.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a Facundo López y Walter Cortés, en la 54° Fiesta Nacional de la Nieve.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: Bariloche se prepara para ser la capital de la rosca electoral

La joya turística de la Patagonia concentra la mayor cantidad de electores y candidatos en la provincia. Quiénes son y cómo proyectan la campaña.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La senadora por el PRO de La Pampa, Victoria Huala, votó este jueves en serie contra el gobierno de su aliado Javier Milei.
VICTORIA HUALA

Quién es la aliada de La Pampa que fue un pelotazo en contra para Milei en la goleada que sufrió en el Senado

Por  Juan Pablo Gavazza
Marcela Antola, diputada por Entre Ríos por la Unión Cívica Radical (UCR). Integra el bloque Democracia por siempre. Clave para sostener el veto a jubilaciones en Diputados.
HÉROES Y NO TANTO

Diputados: quiénes avalaron el veto a jubilaciones pero rechazaron el de discapacidad

Por  Mauricio Cantando
La oposición en el Senado. 
REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

El Congreso apagó la motosierra de Sturzenegger: eliminó los decretos para achicar el Estado

Por  Mauricio Cantando
Gobernadores, día uno. Provincias Unidas se mostró en público por primera vez en la Casa de Chubut. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Los tres escalones de Provincias Unidas

Por  Pablo Fornero