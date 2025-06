Perdió Mauricio Davico en Gualeguaychú: no logró echar al concejal que chocó borracho y se fracturó su bloque

Mauricio Davico perdió por primera vez una batalla legislativa en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú. No consiguió los votos para destituir al concejal de la UCR que chocó borracho. La causa se archivó y Maximiliano Lesik seguirá en su banca.

Aunque todavía no está clara la profundidad de la grieta que se abrió en Juntos, con el pedido de destitución del concejal radical que chocó borracho el 18 de mayo Davico creó una nueva correlación de fuerzas. Hasta este martes, otras posibilidades de alianzas eran inimaginables en el Legislativo local.

Fue Davico quien salió a los medios con un duro comunicado que exigía la renuncia o, en todo caso, la destitución de Maximiliano Lesik . También fue Davico quien instruyó al concejal Jorge Roko a ingresar un proyecto solicitando la sanción y posterior expulsión del edil radical. Pero las cosas no resultaron como esperaba y el ataque a Lesik cosechó la creación para la ocasión de un interbloque que reunió los votos de los dos concejales radicales, los dos de LLA y los cuatro del Justicialismo, dejando en franca minoría a los cinco que responden directamente al intendente.

Por propuesta de la concejal Micaela Rodríguez (UCR) se votó archivar el proyecto de Roko, por lo que no habrá consecuencia alguna para Lesik dentro del Concejo, resultando el oficialismo fracturado en los hechos.

Imagen de WhatsApp 2025-06-03 a las 20.30.35_e3576b9c.jpg Atilio Benedetti, Rogelio Frigerio y Mauricio Davico, en tiempos de unidad y felicidad.

No obstante, fue la viceintendenta Julieta Carrazza (UCR) quien le bajó el precio al enfrentamiento dentro del oficialismo. “La moción para archivar el proyecto que instaba a una sanción clausuró un debate que hubiera sido interesante. No me preocupa que ahora algunas cosas cambien y se deban debatir un poco más las cosas, creo que es necesario para la democracia”, dijo en declaraciones a Radio2820.

El verdadero estilo Javier Milei en Gualeguaychú

Todo era buenas intenciones y ganas de mirar hacia el futuro hasta que el jefe de Gabinete de Gualeguaychú salió al cruce con declaraciones que denunciaban un pacto entre el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR-Corriente Arturo Illia) y el ex director de Aduanas Guillermo Michel, que, según sostuvo Luciano Garro, habría posibilitado que Lesik pudiera resistir en la banca.

“La casta en su máxima expresión llegó a Gualeguaychú. El sector de la UCR que conduce Atilio y Jaime Benedetti ha cruzado todos los límites en la política formalizando un acuerdo con el kirchnerismo para salvar en su banca a Lesik”, aseguró Garro. “En voz de los propios dirigentes radicales nos han dicho que tuvieron diálogo con el kirchnerismo y que estaban dispuestos a todo para sostener la banca en el Concejo Deliberante. Y así sucedió”, denunció.

“Justificadamente por los hechos acontecidos, el intendente Davico le pidió la renuncia a Lesik quién chocó con otro vehículo con 1.87 de alcohol en sangre. A partir de ahí apareció el vale todo en la política con reuniones periódicas de los concejales Lesik y Rodríguez con el kirchnerismo, estrategias unificadas y el broche fue la presentación del proyecto conjunto para archivar, encubrir y ni siquiera dejar debatir la destitución en el recinto”, agregó.

Imagen de WhatsApp 2025-06-03 a las 20.31.25_77acacb5.jpg El Concejo Deliberante de Gualeguaychú le dio este martes la primera derrota legislativa a Mauricio Davico al no votar la expulsión del concejal de la UCR, Maximiliano Lesik.

“El benedettismo se sacó la careta en su intento de debilitar y desestabilizar al gobierno municipal. Por eso en Gualeguaychú ellos no van a pertenecer más a nuestro espacio y sus concejales no pertenecen más al bloque de Juntos por Entre Ríos”, anticipó el hombre de confianza de Davico, cristalizando la conformación de un bloque de la UCR por fuera del acuerdo inicial en Juntos.

Las respuestas de la UCR y el PJ ante la denuncia del pacto

Desde el entorno del diputado Benedetti aseguraron a Letra P que no participaron de ninguna interna. “El intendente no comprende como funciona institucionalmente la división de poderes”, sostuvieron. Por otra parte, señalaron que el resultado de la votación “no admite mayores discusiones”, y destacaron el voto de en el mismo sentido de los concejales libertarios, que tampoco acompañaron el pedido de expulsión. Este detalle fue omitido en las declaraciones de Garro, tal vez para no dinamitar todos los puentes.

Ante la consulta de este medio, fuentes allegadas a Michel se desligaron de la polémica. “Con los problemas que tiene la Argentina y Entre Ríos no tiene sentido ponerle atención a lo que dice Garro, sería un dispendio de tiempo y energía que no vale la pena. Si tienen un problema de conducción política de su bloque deberían arreglarlo entre ellos”, sostuvieron.

Al grito de “Casta vs Pueblo” Davico se refirió al tema en sus redes. “Así actúa la casta política que soluciona sus problemas y te da la espalda a vos, al ciudadano que paga sus impuestos. Creo haber hecho lo correcto”, apuntó el intendente, mientras se expanden las esquirlas de un conflicto político que recién comienza.