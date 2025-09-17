MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

Oscar Herrera Ahuad pidió que los diputados de Misiones voten "favor de las las universidades"

El candidato del Frente Renovador reivindicó el compromiso del misionerismo con la educación pública y lanzó un mensaje a sus representantes en el Congreso.

El exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad pidió que los diputados de su provincia rechacen el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. “Nuestro compromiso es inclaudicable en la defensa de la educación pública“, dijo en una reunión en Oberá, horas antes de la sesión en el Congreso.

“Les pido a nuestro diputados nacionales que voten a favor de las universidades públicas”, lanzó el primer candidato a diputado por el Frente Renovador NEO que desde hace tiempo viene recorriendo la provincia y blandiendo las banderas del misionerismo que se pondrán en juego, una vez más, en las elecciones del 26 de octubre.

La postura de Oscar Herrera Ahuad

Desde que Carlos Rovira oficializó que el nombre elegido para encabezar la lista del oficialismo provincial era el del presidente de la Cámara de Representantes, Herrera Ahuad comenzó a recorrer la provincia. En cada una de esas vueltas, reiteró su compromiso con la defensa de la educación pública que esta vez se volvió a poner en el centro de la escena nacional ante los nuevos vetos presidenciales.

“Nosotros no queremos desfinanciar a la Nación ni a las provincias, pero queremos que nuestros hijos puedan ser profesionales y tengan oportunidades en la vida”, lanzó en la reunión de Oberá en la que también advirtió que “no se puede hacer sufrir al pueblo en nombre del equilibrio fiscal”.

Como ya contó Letra P, Herrera Ahuad viene sentando las posturas del misionerismo que se deshojan las denuncias opositoras que emparentan al oficialismo provincial con la Casa Rosada y plantean una nueva etapa de una relación que en algún momento parecía ser más cercana.

Misiones y el Congreso

Médico de profesión, el gobernador que estuvo al frente de la provincia durante los años que duró la pandemia también sostiene una férrea defensa de la salud pública como política de Estado. “Invertir en salud es invertir en la vida. No podemos aceptar que se la considere un gasto”, advirtió semanas atrás.

La mirada ahora está puesta sobre Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, los cuatro referentes con los que el oficialismo provincial cuenta desde el bloque Innovación Federal. Hay otros tres misioneros que apoyarán el veto: la libertaria Florencia Klipauka, el radical con peluca Martín Arjol y el amarillo Emmanuel Bianchetti.

“Este es el tiempo de los compromisos”, dijo en Oberá, donde volvió a poner el acento en la importancia de la salud pública. “Todos los que trabajan en nuestro sistema de salud se merecen que militemos y defendamos la salud pública. No podemos permitir que se desfinancie”, aseguró.

