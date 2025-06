Encuesta: "Llamen a cualquiera", la consigna que manda en la era de la indiferencia

Entonces, ¿importa si gana La Libertad Avanza? Tampoco. Si no, el más votado no sería el Señor Cualquiera.

encuesta-2jpg.webp

En una segunda reflexión, un poco más profunda, me hace analizar lo que muchos colegas llaman “la nueva comunicación”, a cargo de trolls, que se difunde por las redes sociales. Decir que las campañas tradicionales han muerto y todo lo conocido está patas arriba también sería simplista, pero coincido en que reina el caos, el lío, la incertidumbre.

Entonces, Cualquiera reafirma el lío en que nos ha sumergido la opinión pública. Para clarificar un poco mis pensamientos, me viene a la cabeza la frase de Batman que dice “Todos los políticos hablan de las tinieblas... y la opinión pública los corrige… yo soy las tinieblas”.

La tiniebla produce al Señor Cualquiera, que es la claridad para la opinión pública, pero oscuridad para la política. Por Cualquiera surge del descontento con el orden establecido… con la política en general.

La crisis del sistema político en Argentina

La búsqueda de lo distinto vino para quedarse, porque lo ideológico, lo partidario, lo fanático ha muerto. Lo viejo ha terminado de morir (mucho antes que Cristina anunciará su candidatura, ahora sepultada por la confirmación de la condena por corrupción que pesa sobre la expresidenta) y eso está más que claro.

Cristina Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner en la sede del PJ, tras conocerse la confirmación de la condena que la lleva a prisión.

Pero lo nuevo no termina de nacer, la búsqueda no cesa, las respuestas no son completas y hasta son un poco abstractas. Javier Milei encaja, es verdad, fue el Cualquiera en 2023, pero ya está ubicado en el Sillón de Rivadavia. La opinión pública lo mira, lo estudia, le toma examen todos los días. Pero después de él no hay nada y lo vemos en los candidatos libertarios que apenas llegan a los 20 o 30 puntos de imagen positiva.

Hartfield es Milei callejera Misiones.png El candidato libertario, para todos los cargos, es Javier Milei.

La búsqueda del Cualquiera sigue constante en cada rincón del país. Por lo cual, lo único que puedo afirmar que ese Cualquiera no responde al pasado, pero no sabemos qué prefiere para el futuro porque la opinión pública ha matado a la vieja política y sus vicios; ha matado a la comunicación política y sus mecanismos (actos, plataformas, panfletos).

Sólo nos queda pensar en que los contextos mandan, los escenarios se transforman. Hoy, cualquiera es el líder. Por lo tanto, si quieren tener éxito, no duden en llamarlo.