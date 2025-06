Misiones: la participación electoral, otra clave para analizar los comicios

El efecto del desdoblamiento en Misiones

El panorama en la provincia litoraleña del Frente Renovador de la Concordia no parece mucho mejor. No sólo por el panorama político actual y una ciudadanía que no escapa a la apatía generalizada, sino porque los números vienen en baja, sobre todo cuando las elecciones provinciales se realizan en una fecha distinta a las nacionales.