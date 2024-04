Jorge Macri aumenta impuestos en vez de gestionar alternativas

Esta semana Jorge Macri envió dos proyectos de ley a la Legislatura: el primero es lógico, porque busca actualizar los gastos ante una aceleración inflacionaria que no estaba prevista en el Presupuesto original, pero el segundo apunta justamente a cómo solventar esos gastos, en un escenario de menor recaudación (por la recesión económica). Para eso, decidió ir por el camino más fácil para el Gobierno porteño, pero más doloroso para la sociedad: aumentar los impuestos .

Una, básica, era empezar por demandarle al presidente Javier Milei que se hiciera efectiva la sentencia de la Corte Suprema sobre la coparticipación : son alrededor de 500.000 millones de pesos que la Nación le debería pagar a la Ciudad. Aparentemente, Jorge Macri habría negociado esperar hasta junio para que le paguen esos fondos y, a cambio, La Libertad Avanza votaría a favor de aumentar los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires.

que se hiciera efectiva : son alrededor de 500.000 millones de pesos que la Nación le debería pagar a la Ciudad. Aparentemente, Jorge Macri habría negociado esperar hasta junio para que le paguen esos fondos y, a cambio, La Libertad Avanza votaría a favor de aumentar los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. También podría utilizar el “Fondo anticíclico” anunciado por Horacio Rodriguez Larreta , justamente para situaciones como esta. Posee unos 350 millones de dólares y los criterios de emergencia fiscal para usarlo, que constan en el decreto que lo creó, se cumplen.

anunciado por , justamente para situaciones como esta. Posee unos 350 millones de dólares y los criterios de emergencia fiscal para usarlo, que constan en el decreto que lo creó, se cumplen. También podría actualizar por inflación -como sí hace con sus gastos y quiere hacer con nuestros pagos de impuestos- los cánones que cobra a las concesionarias de la Ciudad. Esas empresas prácticamente tienen un subsidio de parte del Gobierno porteño, desde hace años, que sólo se entiende cuando se miran los apellidos de los dueños de esas firmas, que coinciden con funcionarios del PRO y de LLA en los gobiernos porteño y nacional. Por ejemplo, la empresa que administra el predio Costa Salguero, de 40.000 metros cuadrados, paga como canon (o sea, como “alquiler”) de apenas un millón de pesos por mes, que no se actualiza desde hace años. Hay concesiones con contratos vencidos a las cuales el Gobierno porteño podría actualizar sin ninguna negociación o salir a licitarlas a un mejor precio, pero decide no hacerlo.

Nada de eso ocurre. La falta de ideas para encarar la gestión y las prioridades equivocadas llevan a que, mientras no se reclama la coparticipación, no se utiliza el Fondo Anticiclico y no se actualizan los cánones, la única propuesta del gobierno de Jorge Macri es aumentarnos los impuestos y endeudarse. Toda una declaración de principios.