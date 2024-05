El segundo semestre de Javier Milei se llama desempleo

La Argentina de Javier Milei comienza a transitar una desaceleración inflacionaria, pero bajo criterios ficticios de achicamiento del gasto. Como, por ejemplo, hacer desaparecer los subsidios al transporte , de la luz y gas en el interior del país. Y no en la Capital Federal , repitiendo la vieja maña kirchnerista de miedo de proximidad.

No es ahorro real recortar las coparticipaciones a las provincias y desfinanciar sus cajas de jubilaciones. No es ahorro verdadero hacer desaparecer la obra pública por un semestre y dejar los fondos en caja; no es disminuir el déficit fiscal, sino atrasar la construcción y el mantenimiento de la estructura vial del país.