Temblor en la UIA: la recesión amenaza el pacto de silencio del Círculo Rojo

"No vendo ni un caramelo", se sinceró el ceo de una empresa de consumo masivo que prefirió el off the record, como otros consultados por Letra P sobre el impacto de la recesión. En la Unión Industrial Argentina (UIA) hay un pacto de silencio entre quienes dirigen hasta ahora la mesa chica, mientras las bases dirigenciales comienzan a impacientarse.