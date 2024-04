Crisis de empleo, la hija en camino de la recesión y los despidos en el sector público y las pymes

“En los próximos tres meses, siempre hay un efecto retardado, es posible que la tasa de desempleo salte a dos dígitos , porque la recesión implica mayor desocupación”, planteó el economista Mariano Fernández , docente de la Universidad del CEMA y ex amigo de Milei en declaraciones a Radio Perfil.

Para ese número hay que retrotraerse al primer trimestre de 2019, cuando según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la desocupación alcanzó al 10,1% en los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández, volviendo a los dos dígitos después de 13 años. Mauricio Macri había dejado la Casa Rosada con una desocupación del 9,7%.

Personal estatal y situación fiscal

Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación Fiel, opinó que “obviamente hay una caída de la demanda de trabajo por la caída del sector público, que ha venido creciendo al 2% anual desde hace años y eso va a tener un impacto. El sector privado no va a crecer con recesión y va a generar más informalidad, más desempleo”.



“La tasa de desempleo puede pasar de 6 a 9%. Es un escenario eventualmente transitorio y habrá que ver cómo sigue esto en el segundo semestre y 2025. No hay que olvidarse de que había que cortar el crecimiento del sector público porque la situación fiscal no daba para más”, consideró Bour.

pymes.jpg Pymes al borde de los despidos en la era Javier Milei Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales

El director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Agustín Lódola explicó que “la tasa de actividad es posible que no se mueva tanto, porque, por un lado, va a subir debido a la caída de los salarios que obliga a la gente a buscar un segundo empleo" y puntualizó: "Del otro extremo, la gente no va a salir a buscar trabajo por la recesión".

“La tasa de desempleo es el resultado de dividir la cantidad de gente desempleada versus la tasa de actividad, que es la cantidad de gente que quiere trabajar", recordó el investigador de la UNLP y especificó: “En La Plata el efecto puede ser menos grave porque, por ahora, el sector público provincial, principal empleador de la ciudad, no está despidiendo trabajadores”.

Mercado laboral estancado

Matías Ghidini, ceo de Ghidini-Rodil, adelantó a Letra P que “el desempleo puede crecer de 5,7% a por lo menos el 7% y 8% para el fin de 2024” y contextualizó: “Estructuralmente hace diez años que tenemos un mercado laboral mediocre, estable y sin crecimiento genuino, que sólo puede ser modificado por un nuevo marco legal que comprenda las nuevas demandas del trabajo del futuro”.

El especialista en mercado laboral, afirmó que “la demanda laboral se sostiene solamente en algunos pocos sectores como la agroindustria, la minería, economía del conocimiento, energía petróleo”.

Sobre la actualidad, Ghidini sostuvo: “En los últimos diez años, el empleo informal creció un 16%, el privado un 4%, el público 25%, los trabajadores autónomos un 8% y los monotributistas un 50%. El trabajo formal crece poco y con mala calidad; el que se incrementa es el informal y llega al 50%, un fenómeno estructural que se observa no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica".

El Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Luis Campos analizó: “Tenemos la hipótesis de que en el primer trimestre la caída del empleo no se va a reflejar en forma plena en el crecimiento de la tasa de desocupación. Va a crecer, pero no tanto como indicaría el parate de la actividad. Va a subir mucho la informalidad”.