Weretilneck llama a internas en JSRN: válvula de escape y pressing a Carreras

GENERAL ROCA (Corresponsalía Patagonia) Las autoridades de Juntos Somos Río Negro (JSRN), el partido de gobierno en la provincia, convocaron a internas partidarias para el 12 de febrero próximo ante el "inminente" llamado a elecciones provinciales y habilitaron la disputa en municipios. Si bien la gobernadora Arabela Carreras todavía no firmó el decreto que oficializa el calendario electoral, el senador Alberto Weretilneck autorizó a su tropa a dirimir diferencias y le mete un poco más de presión a su sucesora. La idea, además de ordenar cualquier conflicto doméstico, es encuadrar por completo al partido patagónico ante eventuales contratiempos que compliquen el cierre de listas. La duda surge en relación a San Carlos de Bariloche, que vota en septiembre y hay varias figuras interesadas, entre ellas la mandataria provincial, en hacerse con el poder.

La convocatoria, que se viralizó este jueves, pero se publicó el miércoles por la noche, cita al segundo domingo de febrero a los armados locales a competir si en su localidad no hay acuerdo de unidad. La jugada se hizo pensando en antecedentes como el de Allen, que en 2019 ni siquiera JSRN logró contener a las tribus y compitió partido en cuatro listas. Un dato no menor es que la decisión, firmada por Weretilneck y Pedro Pesatti, vicepresidente de JSRN e intendente de Viedma, deja afuera a los distritos que no irán a las urnas el mismo día que la instancia provincial. Entre ellos están General Roca y Bariloche, los dos centros urbanos de mayor caudal de votos. El distrito andino, por carta orgánica, vota en septiembre. El del Alto Valle, está bajo la órbita de María Emilia Soria, quien tanteaba marzo como alternativa.

A pesar de que el documento convoca a una contienda para concretar candidaturas en todo el tramo, la idea es ordenar aquellas localidades donde emerjan figuras con intenciones de retener el cargo o volver al sillón municipal. El límite, según la misiva que corría en los despachos al cierre de esta nota, es hasta el 28 de enero para completar los requisitos mínimos que habiliten un color para la interna. Entre las exigencias, se destacan “el 2% del padrón definitivo de afiliados” -correspondiente a la provincia o localidad pertinente – “para la totalidad de la lista de candidatos y deben ser certificadas por ante la Junta Electoral, autoridad certificante del partido o autoridad competente”.

La organización llega hasta abril, aunque no se descarta que se expanda más allá de esa fecha. Lo que todavía sigue en un limbo es el acuerdo con Bariloche, el principal reducto electoral que la gobernadora Carreras pretende conducir. Por ese deseo, todavía no sale el decreto. Fuentes de su entorno ratificaron que se estancó la negociación con el intendente Gustavo Gennuso y el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, dos de las principales figuras en la región, que también suenan para el próximo gabinete y Legislatura. En la mesa chica de JSRN no pueden asegurarle un camino sin contratiempos, por eso dejan abierta la posibilidad de otra instancia a pesar de las declaraciones de Weretilneck a Radio Seis: “Arabela tiene el derecho, el mérito y la trayectoria para que nadie de JSRN pueda oponerse”.

Convencida de que es la candidata ideal para suceder a Gennuso en su ciudad, Carreras empezó a negociar el futuro de sus equipos. La falta de respuestas de los socios barilochenses de JSRN tensionaron un poco más la relación con Weretilneck, que patea cualquier certeza más allá de la contienda de abril.