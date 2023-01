La Patria es el Otro, el nuevo paraguas K que lanza el clamor CFK2023

Alguna vez fue Unidos y Organizados; más adelante, el armado del frente político Unidad Ciudadana; y ahora La Patria es el Otro es el nuevo espacio que aglutina a las organizaciones del kirchnerismo puro que cierran filas en defensa de Cristina Fernández de Kirchner y que saldrá a las calles en 2023 para “luchar contra la proscripción” que acusa la vicepresidenta y pedir por su candidatura.

“Organizaciones hermanadas en la construcción del destino feliz de la Patria” es la definición que el espacio eligió para su presentación en su cuenta de Twitter, que debutó el 16 octubre de 2021, con una convocatoria a la celebración por el Día de la Lealtad, al día siguiente.

El frente está coordinado por el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés Cuervo Larroque, y conformado por diferentes agrupaciones kirchneristas entre las que se cuentan Peronismo Militante, de Héctor “Gallego” González; Descamisados; la Corriente Militante Lealtad, del diputado provincial Adrián Grana; la Corriente Nacional de la Militancia, de la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), la Martín Fierro; la Corriente Peronista 13 de Abril, del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; la Confederación Nacional de Cooperativas del Trabajo (CNCT), entre otros.

La Patria es el Otro tuvo su lanzamiento oficial el 1 de octubre de 2021, en el mirador Néstor Kirchner, ubicado en Punta Lara, con un plenario que cerraron el anfitrión, Mario Secco, Máximo Kirchner y Larroque. Como invitados estuvieron la entonces candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta. Aunque las tensiones internas del Frente de Todos ya estaban expuestas, cristinismo y el albertismo todavía estaban en medio de una tregua.

Aquel evento, el 1 de octubre, fue el resultado de la dura derrota electoral de las elecciones primarias de septiembre, que marcó una crisis sin retorno para el oficialismo. Como en otras oportunidades ante la adversidad, el cristinismo volvió a aglutinarse en un espacio común. Así surgió el armado de La Patria es el Otro, con Larroque como coordinador de las agrupaciones ya existentes que se identifican con la vicepresidenta.

En ese sentido, mostrarán este 1 de febrero la primera “de una serie de acciones” que tienen como objetivo “denunciar una persecución judicial contra Cristina” y la “existencia de mafias” enquistadas en el Poder Judicial. La organización del acto estará encabezada por la línea sindical más cercana a la vicepresidenta, la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que encabeza Hugo Yasky, la CTA Autónoma, de Hugo “Cachorro” Godoy, y la Corriente Federal de los Trabajadores, de Sergio Palazzo.

La marcha será frente al Palacio de Tribunales el primer día en que se retoma la actividad normal del Poder Judicial, después de la feria de enero, y tendrá como consigna principal el pedido de que Cristina Kirchner puede ser candidata en las próximas elecciones. A principios de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

Horas más tarde del fallo, la propia Cristina anunció que no sería candidata “a nada” en 2023, para que su partido no tuviera que atravesar una campaña con una dirigente condenada en la boleta. La declaración cayó como una bomba en la tropa propia. Esa misma noche, el cristinismo se reunió en Ensenada para debatir acciones a seguir. Antes de fin de año, desde Avellaneda, la vicepresidenta reversionó sus dichos y aclaró que no se había autoexcluido de la contiene electoral si no que había sido “proscripta” por la Justicia.

Desde entonces, los dirigentes más cercanos a la vice, como Larroque, llamaron a la dirigencia y a la militancia peronista a “romper la proscripción” para que Cristina pueda ser candidata. “Si después ella quiere hacerlo o no, será su definición. Pero es la dirigente más importante del país y tiene que poder presentarse a elecciones”, apuntan en el cristinismo.

Aunque la vicepresidenta todavía tiene instancias de apelación por delante, Máximo Kirchner dijo este fin de semana en El Cohete a la Luna: “Si Cristina quisiese presentarse a las elecciones, le sacan la condena firme en cinco minutos". En ese contexto, la marcha buscará que la movilización popular consiga influir en la decisión final de la Justicia sobre el futuro de la exmandataria.

Las acciones que comienzan el 1 de febrero tendrán varios capítulos hasta confluir en la marcha del 24 de marzo, Día de la Memoria, cuando el kirchnerismo planteará la consigna “democracia o mafias”.