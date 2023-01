Bullrich blanqueó que en JxC analizan ofrecerle a Milei un acuerdo en PBA

En Juntos por el Cambio se discute la posibilidad de ofrecerle a Javier Milei un armado en común en la provincia de Buenos Aires para evitar un triunfo del Frente de Todos. Así lo reconoció este domingo la presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich.

“Lo que se ha discutido esta semana es en la provincia, donde hay solo una vuelta, (es que) haya candidatos separados o se le puede ofrecer a Milei una participación común”, dijo Bullrich, quien sin embargo aclaró que el libertario “ha hecho su partido y quiere presentarse por él y está en su lugar. Nosotros somos Juntos por el Cambio”.

En una entrevista con Radio Mitre, la exministra de Seguridad habló de las especulaciones sobre un armado en común con Milei, que el libertario ya rechazó enfáticamente al asegurar que nunca conformaría un frente común con las “palomas” de ese espacio.

La posibilidad fue mencionada en los últimos días por figuras del radicalismo como Martín Tetaz, quien habló de un posible acuerdo con Milei para encolumnarse en octubre detrás del candidato bonaerense que más votos haya sacado en la PASO.

Bullrich, que esta semana visitará Córdoba y se sacará fotos tanto con Luis Juez como con Rodrigo De Loredo, ratificó su decisión de competir por la presidencia, más allá de lo que pueda hacer su jefe político, Mauricio Macri. “Macri ha dicho hasta ahora que no está sumado. Yo me voy a presentar a las elecciones porque estoy recorriendo el país entero por tercera vez y el compromiso que tengo con la gente no lo voy a traicionar. Hasta ahora, Macri ha dicho que no lo suban”.

Sobre las diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, habló de cuestiones que van “más allá de la interna”. “Las ideas pueden ser parecidas pero luego está la forma de implementarlas. Estamos discutiendo proyectos, ideas, no creo que sea solo una interna, es una cuestión de decisión, de cómo cree la sociedad que vamos a salir de esta decadencia, de un país donde hay provincias que solo tienen empleados públicos. No creo que sea un debate por interna, por el cargo, es un debate sustancial para saber cómo gobernamos la Argentina”.

“Somos del mismo partido, no somos completamente distintos, pero puede ser que una manera sea una solución para la Argentina y la otra no enfrente con claridad e ímpetu los problemas, con un mismo diagnóstico. Creo que lo más importante en la Argentina es que el país no sale poniendo a los mismos actores en los mismos lugares para obtener las mismas respuestas. Hay que correrlos, hay que animarse a enfrentarlos, esa es la gran diferencia. O vamos a una solución de paso corto para no enfrentarte demasiado con los sectores que impiden el desarrollo de Argentina”, insistió.