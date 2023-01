“Cuando algunos empezaron a caminar La Pampa, yo ya le había dado 20 vueltas”

SANTA ROSA (Corresponsalía Patagonia) El diputado Martín Berhongaray planeaba buscar la gobernación pampeana en 2027, pero la política es "el hombre y sus circunstancias": la deserción del senador Daniel Kroneberger lo apuró a calzarse el traje de candidato de la UCR. Lo hace desde su estilo moderado y prudente, que contrasta con la grieta exacerbada que propone su rival en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), el también diputado Martín Maquieyra, que además lo acusa de recibir apoyo peronista. “Yo no me peleo con nadie”, dice Berhongaray en un alto del interminable recorrido de campaña, a menos de tres semanas de las elecciones del 12 de febrero, en una provincia que tiene más de 80 localidades, y con extensiones territoriales desérticas.

“Le estamos imprimiendo intensidad a una campaña corta”, dice a Letra P y, en ganador, anuncia: “Después vendrá el desafío de cara a las elecciones de mayo”. No se pelea, pero chicanea a su contrincante de perfil aporteñado explicando que “conoce la provincia mejor que nadie”. Además, marca otra diferencia con el larretismo que apadrina a su rival en la interna con una referencia a la decisión de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la puja por los fondos de la coparticipación federal. “No me gusta que un fallo de la Corte le quite recursos a La Pampa”, lanza.

Asegura que tiene equipos técnicos trabajando en propuestas para "revertir la pobreza, atenuar consecuencias de la inflación e implementar estrategias para generar empleo de calidad" porque "en la provincia hay muchos emprendedores y tenemos que ayudarlos. Nuestro compromiso es achicar las desigualdades: una sociedad más justa con oportunidades para todos”.

-Usted pertenece a Evolución UCR, ¿cuál fue la incidencia de Martín Lousteau para definir su precandidatura?

-Somos jóvenes con enorme vocación por transformar la realidad, decididos a asumir grandes desafíos. Lousteau nunca me condicionó a nada porque no es su estilo. La candidatura la fuimos hablando, no me empujó a tomar ninguna determinación. Siempre transmitió que me iban a acompañar en la decisión que yo entendiera como más conveniente para los intereses de La Pampa. Siento ese apoyo, me reconforta y me da fuerzas.

-¿Hay verdadero acompañamiento de la dirigencia radical local después del modo problemático en que se cerraron las listas?

-Sí, lo siento. Es fundamental el apoyo que recibimos de los intendentes del radicalismo, que son ejemplo de cómo gestionar. Recorremos la provincia con Kroneberger y los distintos sectores. Además, está el espaldarazo que nos dio la dirigencia nacional en el encuentro de Mar del Plata, empezando por nuestro presidente, Gerardo Morales. Advirtieron la importancia de acompañarnos en el primer desafío electoral del año.

-El PRO le dio a la campaña un tinte nacional, con presencia incluida de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo está la UCR pampeana para dar esa pelea?

-Yo no me peleo con nadie, no me van a escuchar descalificar ni en público ni en privado a ningún contrincante. Nunca fue ni va a ser mi estilo. Alguna crítica que podamos recibir, sin fundamento, no hay que responderla. Se hace política proponiendo y no agraviando. La sociedad necesita soluciones concretas. Ese es nuestro eje propositivo.

-Larreta vino a La Pampa a defender a capa y espada el fallo de la Corte por la coparticipación. ¿Coincide con esa mirada?

-Los fallos de la Justicia hay que respetarlos, pero obviamente no me va a gustar nunca un fallo que le quite recursos a La Pampa. En esto soy tajante: sacarle recursos a La Pampa son menos obras, menos hospitales, escuelas o rutas. Se dice que el fallo no se mete con la coparticipación de las provincias porque afecta únicamente el porcentaje nacional, pero con ese porcentaje nacional se pueden hacer obras en las provincias. Hasta ahora nadie explicó si se afecta una obra en La Pampa.

-¿Qué lo diferencia de Maquieyra?

-No voy a hablar del resto, nunca lo hice. Gobernar la provincia es el gran sueño de toda mi vida, es la provincia que amo, mi lugar en el mundo, donde elijo vivir y quiero que sean felices mis hijos. Quiero que apuesten a esta provincia como lo hicieron mis bisabuelos, mis abuelos o mis padres. No es sencillo ni lo puede hacer una sola persona. No hay fórmulas mágicas. Asumo el desafío con seriedad, honestidad, responsabilidad, transparencia y humildad. Toda la vida me preparé para gobernar esta provincia. A lo mejor pensé que no se iba a dar en este momento, pero tengo el honor de llevar esta candidatura y espero honrar la oportunidad.

-¿Cuál puede ser su fortaleza en comparación con su rival?

-Tengo la ventaja de que conozco esta provincia como pocos. Cuando algunos empezaron a caminar La Pampa, yo ya le había dado 20 vueltas, a cada localidad, a cada institución. Conozco a los vecinos, sus problemas y necesidades, y ellos me conocen.

-A esta altura de la campaña, ¿cuál puede ser el resultado de la interna y por qué?

-No soy de aventurar resultados, pero nos da plena confianza la calidez con la que nos reciben. Tenemos equipo de trabajo y muchos resultados para mostrar: nunca en la historia de La Pampa un diputado consiguió que le aprueben tantas leyes en salud, educación, producción, ambiente, pese a no ser oficialista. Eso demuestra consensos, entendimientos y construcciones colectivas. En campaña muchos prometen. Yo prefiero hablar de las cosas que ya logré para La Pampa.

-Maquieyra dio a entender que el peronismo busca incidir en la interna en favor de la lista radical para asegurarse un rival más "débil", ¿es así?

-No es bueno generar confusión, porque en esta interna no están habilitados para votar los afiliados al peronismo. Por otro lado, pregunten en cualquier esquina por Martín Berhongaray, y se van a convencer de que la gente no solo me conoce, sino que me respeta mucho por mi trabajo y por las cosas que logré para La Pampa. Muy rápido van a concluir quién es un candidato fuerte y bien posicionado, y quién no lo es.