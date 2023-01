Para Ritondo, el mejor candidato del PRO es Macri

MAR DEL PLATA (enviado) En primera fila, a metros del escenario en el que minutos después Mauricio Macri presentaría su segundo libro Para qué, el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, no dudó en ponderar el liderazgo político del expresidente y asegurar que si finalmente este decidiera ir por una revancha para llegar a la Casa Rosada no tendría competidores internos. “Es nuestra principal referencia” y “nadie podría competirle”, afirmó en diálogo con Letra P. Donde sí observa una competencia en Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias es en el ámbito bonaerense, donde se posiciona como el principal postulante del team halcón. “Es muy factible que tengamos unas PASO con Diego (Santilli)”, se adelantó.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La centralidad política del exmandatario es indiscutida para el partido amarillo, más allá de que este jueves haya presentado su obra con las notorias ausencias de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes estuvieron en La Pampa y Brasil, respectivamente.

De ahí que, pese a que el ingeniero aún mantiene la incógnita de si buscará regresar a la primera magistratura en diciembre de este año, Ritondo destaque su volumen electoral, incluso por sobre su jefa política directa y también precandidata presidencial, la diputada por la Ciudad María Eugenia Vidal, quien se ubicó junto a él en el auditorio principal de La Normandina, en esta ciudad de la Costa Atlántica.

También podés leer Macri, en el centro de la escena: lanzó y marcó el tono de la campaña de JxC

-¿Le gustaría que Macri fuera candidato a presidente?

-Sin dudas. Nuestra principal referencia es Mauricio Macri… es el jefe del PRO y, por supuesto, el que tiene más experiencia, sumado a que es el creador y conductor de este espacio.

-¿Cree que si decide competir unificaría a todas las líneas del PRO?

-Te puedo decir lo que pienso. Mauricio Macri es el jefe del espacio y, por supuesto, si él lo decide (presentarse como candidato), nadie podría competir contra él.

Un eventual lanzamiento del egresado del Cardenal Newman, que también animan otros líderes del espacio como el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el diputado Hernán Lombardi, sacaría a Ritondo del incómodo lugar electoral en el que se encuentra. Producto de la indefinición de Vidal, que parece sostener su pretensión presidencialista o, al menos, no despeja su futuro político, Ritondo no puede ganarse el aval explícito de otras líneas del PRO. Con Macri en la boleta, lanzado de lleno en la campaña, su lugar de propulsor desde la provincia parece natural, sobre todo si se especula con un enfrentamiento inevitable entre duros y moderados.

También podés leer Vidal y el efecto tapón que perjudica a su alfil Ritondo

Es que, si bien el presidente del bloque amarillo manifestó su pretensión de que toda la oposición se alinee detrás de Macri, Larreta le dijo a este medio en esta misma ciudad una semana atrás que tiene en mente unas gran PASO. “La unidad está garantizada, no necesitamos una lista única, porque lo más sano es que haya PASO. Y en mi caso particular, mi decisión particular, no depende de si Macri, (Gerardo) Morales o (Facundo) Manes se presentan o no. Mi decisión no depende de lo que hagan otros, porque creo que lo mejor es que lo decida la gente. Por eso no hay que forzar una lista única”, dijo.

Respecto a su futuro político, Ritondo aseguró que está “caminando nuevamente la provincia” para ser el próximo candidato a suceder al gobernador Axel Kicillof, aunque no será el único. Todo indica que enfrente tendrá a un viejo conocido, el diputado Santilli, la principal apuesta electoral del jefe de Gobierno porteño en el territorio del 37% del padrón electoral nacional. “Es muy factible que tengamos unas PASO con Diego. Ahí definirá la gente quién representa mejor los valores de Juntos por el Cambio y quién cree que puede mejorar más la provincia”, sostuvo.