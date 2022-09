Vidal acusó a Zamora de amedrentar empresas a las que iba a visitar en Santiago

La diputada del PRO María Eugenia Vidal retomó este martes su gira nacional en Santiago del Estero y cargó contra el gobernador Gerardo Zamora, al que acusó de amedrentar a las empresas que tenía previsto visitar, tal como viene realizando en distintos puntos del país. La agenda de la exgobernadora bonaerense incluía una recorrida por varios emprendimientos productivos, pero los encuentros fueron canceladas a último momento "por miedo a las represalias del gobierno provincial", informó a través de un comunicado.

"Falta poco para que se termine la Argentina del apriete", dijo Vidal, quien en un posteo en la red social Instagram denunció que no pudo llevar a cabo las visitas planificadas por las presiones de la administración de Zamora. "No podemos recibirlos, no queremos tener problemas con el gobierno", fue la respuesta unánime que Vidal dijo recibir en todos los casos de empresas proveedoras del estado provincial o cuyos proveedores tienen vínculo con el Ejecutivo santiagueño.

En su agenda de 48 horas en Santiago del Estero, Vidal mantuvo un mano a mano con una docente nominada al premio internacional “Global teacher prize” y un encuentro con padres de pacientes victimas de mala praxis en distintas operaciones, quienes están impulsando la sanción de la Ley nacional de Seguridad del Paciente. Además, tiene previstas varias reuniones con vecinos y vecinas y jóvenes de la provincia. Junto a Vidal, participará el concejal capitalino y referente local del partido amarillo, Facundo Pérez Carletti.

“Yo recorro el país y escucho a cada argentino, Santiago del Estero es una provincia emblemática en términos de lo que sucede con el abuso del poder, hace décadas que gobiernan los mismos”, expresó Vidal en una de sus recorridas y remarcó: “Estoy trabajando en propuestas e ideas para un programa de gobierno amplio. Estoy convencida que a esta Argentina no la cambia una sola persona, sino una generación de dirigentes comprometidos con la realidad”.

La diputada porteña inició una gira nacional en febrero de este año y espera visitar al menos 17 de las 24 provincias argentinas hacia diciembre con "la mirada puesta en apoyar los armados locales de Juntos por el Cambio y conocer las realidades productivas de cada provincia", según expresó, al tiempo que reparte su agenda entre las ciudades cabeceras y pequeñas localidades.

"Falta poco para que la Argentina del apriete se termine. Estoy recorriendo los sectores productivos de todo el país para conocer dónde están las palancas de crecimiento. En Santiago del Estero no lo voy a poder hacer, por el miedo que le tienen a las represalias del gobierno", le dedicó Vidal a Zamora, quien transita su cuarto mandato al frente de la provincia norteña.