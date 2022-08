Unidos y organizados: JxC cierra filas en Santiago para dar el salto en 2023

SANTIAGO DEL ESTERO (Corresponsalía Norte Grande) La dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) en Santiago del Estero ya piensa en 2023. Los números obtenidos en las elecciones municipales del 7 de agosto y el respaldo de dirigentes nacionales de peso como los presidenciables Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales le dieron el espaldarazo que necesitaba la coalición para superar la barrera de los 20 puntos, por primera vez, en la capital provincial, la "Madre de Ciudades". Con tres ediles en el parlamento municipal capitalino, ahora aspiran a mejorar los porcentajes para obtener en 2023 un lugar en la Cámara de Diputados, donde las siete bancas que representan a la provincia responden al Frente de Todos. Mantener la unidad inmune a las tensiones que pueden despertar los distintos niveles de protagonismo entre las figuras locales de la alianza es la estrategia a seguir para la oposición al Frente Cívico que comanda el gobernador Gerardo Zamora.

Facundo Pérez Carletti es presidente del PRO local y fue reelecto como concejal en la capital, donde JxC, con la candidata radical Natalia Neme, se ubicó como segunda fuerza con el 28,2% de los votos, detrás de la intendenta Norma Fuentes, que se impuso con el 45,4% y gobernará cuatro años más. "Era una elección en la que había poca expectativa porque está descolgada del calendario electoral provincial y nacional”, reflexionó Pérez Carletti en diálogo con Letra P.

El balance de la alianza es positivo y les empuja a soñar con un batacazo en las legislativas del año próximo, a la sombra de una buena performance opositora a nivel nacional. Estiman repetir las visitas de figuras nacionales y ampliar las recorridas hacia los reductos zamoristas del interior provincial donde los rostros visibles de JxC no son tan conocidos.

"Juntos por el Cambio tiene su mayor debilidad en el norte y somos conscientes de esa tendencia", asume Pérez Carletti. El antecedente más reciente son las presidenciales de 2019, en las que Santiago del Estero se convirtió en la provincia donde el Frente de Todos (FdT) obtuvo su mayor cosecha del país en términos porcentuales: 75% de los votos. La misión de la oposición santiagueña para 2023 es reducir esa brecha y consolidar la unidad.

"El objetivo es que lo que ha pasado en capital se pueda trasladar al interior. Lo que venimos haciendo desde que se ha iniciado este proceso de renovación es que los referentes locales vengan a hablar con los actores locales y conozcan sus necesidades de primera mano", suma Pérez Carletti.

Pérez Carletti. Larreta apuntaló la postulación del concejal PRO

Para Neme, el Norte Grande representa para JxC "el mayor desafío en términos de desarrollo humano del país". La excandidata a la intendencia remarca una y otra vez que es tiempo de "escuchar las demandas de la gente y responder a sus necesidades". Consultada por este medio, evaluó que los resultados obtenidos significan "la oportunidad de trabajar con los sectores más postergados de la sociedad, reduciendo los niveles de pobreza históricamente administrados por el peronismo".

Neme, quien fue gerenta de la oficina local de la ANSES durante el gobierno de Mauricio Macri, lleva varias elecciones como principal candidata de JxC en Santiago del Estero. Por su nivel de conocimiento, se perfila como posible candidata a diputada en las PASO 2023, siempre y cuando se mantenga la unidad de la coalición en la provincia.

Neme. La candidata radical que suena para 2023

Otra de las mujeres que asoma en tierras del zamorismo es Luciana Rached. Referente de Evolución UCR, el sector del radicalismo referenciado en el senador Martín Lousteau, la excandidata a intendenta de Pinto perdió por solo tres puntos frente a Jorge Leguizamón del Frente Cívico por Santiago (FC) en un municipio de tercera categoría, es decir, aquellos que tienen más de dos mil y menos de 10 mil habitantes. "Me siento orgullosa de haber casi empatado la elección. Me da la pauta de que la gente se animó a votar algo distinto. Hemos demostrado que estamos dispuestos a dar pelea para darles a los santiagueños una alternativa", le dijo a Letra P minutos antes de reunirse con Belén Pinto, otra espada lustosista que compitió en Loreto.

De momento, prevalece la unidad en JxC de Santiago del Estero, pese a que el radicalismo cambiemista, el que no forma parte del FC, asoma con nombres propios. Las conversaciones de cara al armado provincial para 2023 no se han iniciado. Mientras, Rached entiende que para hacerle sombra al zamorismo será necesario "hacer muchos esfuerzos individuales". Hija del exsenador Emilio Rached, la dirigente fue la primera presidenta de la Juventud Radical en 2017 y es parte de la tropa de Evolución que empuja dentro de la UCR para imponer caras nuevas. El test del 7 de agosto le transmitió "esperanza" y la pauta de que "la sociedad no le reclama al gobernador si el radicalismo y el peronismo conviven dentro del Frente Cívico, sino que puedan acceder al agua, a los caminos". "El gobernador no prioriza lo que necesitamos, por eso queremos un proceso renovador con reglas de juego claras", apunta.

Rached. Lousteau viajó a Pinto para apoyar a su candidata

"Estaré donde el radicalismo me necesite. Si es como candidata a diputada, estaré", avisa Rached, para que nadie crea que tiene asegurada una postulación el año próximo. A un año de las PASO, en Santiago del Estero empiezan a esbozar las primeras pujas internas detrás del gran objetivo de arrebatarle bancas provinciales al FC de Zamora, que posee mayoría parlamentaria absoluta, y restarle peso al FdT en el Congreso.