Fernández vinculó el ataque a CFK con "los fascismos" y "el odio"

NUEVA YORK (Enviada especial) Antes de su primer discurso de manera presencial ante la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Alberto Fernández alertó sobre el retorno "de los viejos fascismos" y del resurgimiento de los discursos de odio en el mundo y afirmó que el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa el pasado 1° de septiembre es "resultado de ese odio" .

"Uno ve cómo las derechas recalcitrantes avanzan en Europa. No hay ningún problema con las derechas democráticas, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben tener cabida en el mundo que vivimos", dijo el mandatario al exponer sobre “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana” en la Universidad The New School, donde llamó a "construir un nuevo sistema internacional equilibrado y equitativo".

Y agregó: "La pandemia ha generado el desánimo, el desaliento, muchos han perdido el horizonte de sus vidas y, en la desesperanza de ellos, es donde siembran el odio. La violencia y los viejos fascismos vuelven a reaparecer en el mundo. Lo que pasó en Argentina con Cristina hace pocos días es resultado de ese odio y negarlo no nos hace bien".

"Nosotros no debemos permitir que eso pase. No hay ningún problema con las derechas democráticas, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben tener cabida en el mundo que vivimos, como tampoco las izquierdas extremas que promueven el odio y la violencia", agregó.

Ante esta situación, Fernández destacó la necesidad de "construir un nuevo sistema internacional, más igualitario y más equitativo".