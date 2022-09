Intendente PRO abre la puerta a la suspensión de las PASO: ¿interna partidaria?

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La discusión sobre la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsa un sector del oficialismo sigue sumando voces. Este lunes, el intendente de La Plata, Julio Garro (PRO), dejó la puerta abierta a una revisión de la realización de esa elección y, si bien dijo que es una herramienta “muy útil” y que “es llamativo” cambiar las reglas de juego “faltando poco tiempo” para los comicios, definió como “válido” el argumento económico para empujar una suspensión y aseveró que el país “no está en condiciones de gastar el dinero” que cuestan. Como sea, “hay otros tipos de competencias, como la interna” partidaria, indicó el jefe comunal amarillo.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Como viene contando Letra P, un sector del peronismo bonaerense anclado en parte de la tropa intendentista y el Frente Renovador (FR) empujan silenciosamente la suspensión. La tropa de Sergio Massa arguye el monumental gasto en época de crisis, pese a lo cual el ministro de Economía incluyó el costo de las primarias en el proyecto de Presupuesto que envió al Congreso.

En el marco de la firma de acuerdos Provincia Leasing que se llevó a cabo este lunes en el Salón Dorado de la gobernación bonaerense, en diálogo con la prensa, Garro afirmó que la discusión por la suspensión de las PASO es un análisis que “hay que dar” y “evaluar como sociedad”, y si bien consideró que la primaria es “una herramienta muy útil” destacó que otros gobiernos, incluido el de Juntos por el Cambio, también las cuestionaron.

También podés leer Candidaturas on demand: JxC formaliza las encuestas como métodos de selección

“Hay que ver las urgencias, porque cambiar las reglas de juego faltando poco tiempo para una elección es medio llamativo, pero yo creo en el debate y en que los legisladores den ese debate, busquen consensos y acuerdos y en base a eso ver cuál es la solución”, afirmó, al tiempo que aclaró: “Entiendo que lo que no podemos hacer como dirigencia política en general es especular con esta herramienta, porque hay mucha gente que está pasando por momentos que son complejos; hoy, la agenda tiene que ser la sociedad”.

Ante la consulta de Letra P respecto de si comparte el argumento económico para pedir la suspensión -como esgrime el massismo-, Garro fue contundente: “El económico es un argumento válido, sin dudas. Lo he dicho”, contestó y fue más allá: “Nuestra nación no está en condiciones de gastar ese dinero en unas PASO, pero es un tema complejo, que se puede tildar de especulación política cuando la sociedad está con otra agenda, no con ‘PASO sí PASO no’”.

Según los cálculos de gastos proyectados por el Ministerio de Economía en el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso, el proceso electoral del próximo año demandará 55.000 millones pesos, un 606% más que las presidenciales de 2019. Si bien las primarias están sumadas implícitamente y no hay un ítem específico para valuarlas, en base a recientes antecedentes se presume que representan el 40% del total presupuestado, por lo que demandarían, como mínimo, más de 22.000 millones de pesos.

¿A qué fuerza beneficia una suspensión de las PASO? Al oficialismo, sin dudas. La oposición necesita de esa herramienta para dirimir una interna feroz que en Buenos Aires tiene entre los principales contendientes a Diego Santilli -la carta del presidenciable Horacio Rodríguez Larreta- y a Cristian Ritondo -el representante de María Eugenia Vidal que se acercó recientemente a la presidenta del PRO, también presidenciable, Patricia Bullrich.

También podés leer El massismo bonaerense pide suspender las PASO para ahorrar en época de crisis

Garro dice no temerle a un escenario sin PASO y destaca que no es la única opción para dirimir cuestiones internas: “Hay otros tipos de competencias, está la competencia interna, la competencia interna abierta… con lo cual, a los que creemos en las internas, nada nos asusta; así que, si no es una herramienta, puede ser tranquilamente la otra”, cerró.

También podés leer Suspensión PASO a PASO

Sus declaraciones van en línea con los dichos del expresidente Mauricio Macri durante una entrevista con LN+: “Si no hay PASO tendremos que hacer una interna abierta nuestra, a costo de los partidos que integran la coalición, pero la vamos a hacer. Va a ser más trabajo, pero necesitamos tener un sistema competitivo, transparente y de nivel”.