En tándem, Jatón y Javkin buscan el centro de la escena para el armado opositor

SANTA FE (Corresponsalía) La sociedad Emilio Jatón y Pablo Javkin busca ocupar el centro del escenario político provincial con un encuentro que se realizará este viernes en el que pretenden aglutinar a gran parte del arco opositor. En tiempos en los que una gran foto antiperonista cotiza en alza, los intendentes de Santa Fe y Rosario, las ciudades más grandes de la provincia, juegan sus fichas y apuestan a reunir a la UCR, todo el Partido Socialista, el PDP, CREO y los Radicales Libres, entre otros. El PRO, sin sillas.

La reunión se dará en el marco del encuentro “Diálogos sobre ambiente, comunidad y desarrollo: los desafíos de la política”, organizado por la dupla Jatón - Javkin, donde habrá distintos paneles y se realizará en La Rural de Santa Fe a las 17:30. Según le comentaron a Letra P, la iniciativa surgió de diferentes charlas que tuvieron los intendentes y se apuntó a que “no sea algo cerrado, por eso se convocó a más espacios”. “La idea es construir”, repiten. El mensaje está en quiénes fueron invitados, quiénes no y quiénes van a ir, decodificarlo será una tarea posterior.

Gran parte del Partido Socialista será de la partida, lo cual no es un dato menor teniendo en cuenta los tironeos internos de hace poco tiempo. Se espera que vaya el exgobernador Antonio Bonfatti, la diputada provincial Clara García, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, entre otras figuras relevantes del partido de la Rosa. Estarán presentes figuras del partido CREO de Javkin, como Franco Ponce de León actual integrante del gabinete de Jatón y referente del espacio en la capital provincial. Habrá sillas para Radicales Libres, socios del mandatario local en la gestión, y también para el PDP.

La foto que buscan Jatón y Javkin busca ser todo lo amplia que se pueda. Según le comentaron a Letra P, hubo contactos con el presidente de la UCR Santa Fe y referente del NEO, el espacio de Maximiliano Pullaro, Felipe Michlig, para que asista al encuentro. Lo mismo ocurrió con el espacio de Julián Galdeano, padrino político de la senadora Carolina Losada, que es otra de las líneas ucerreistas. “Hay sectores con los que tenemos mayor fluidez”, aclara una persona que está en la organización. A su vez, el sector de Mario Barletta también dará el presente y estará representado, por ejemplo, por el concejal capitalino Hugo Marcucci. “Hace tiempo que venimos intercambiando con Javkin”, comentan en esa rama radical.

Pero la invitación tuvo sus fronteras. El PRO no fue invitado de manera institucional. Fuentes ligadas al partido amarillo se lo confirmaron a Letra P, no hubo contactos. Tampoco recibieron el mensaje quienes integran la tribu comandada por el exintendente de Santa Fe José Corral, que ya tiene perfilada a Adriana “Chuchi” Molina como futura candidata para gobernar la capital. En el corralismo afirmaron que aunque estuviesen convocados, difícilmente hubiesen asistido. Por otra parte, deslizaron que “existieron intercambios con personas del PRO”. Este medio pudo confirmar que el edil santafesino Sebastián Mastropaolo recibió un llamado para que dé el presente.

“Esto solidifica el proyecto de Emilio y su rol como alguien activo en la construcción local y provincial”, explica un armador socialista y afirman que es “natural” que puede molestar a ciertos espacios políticos. A eso se suma Javkin, quien viene moviendo piezas y construyendo. En tándem los dos intendentes dan un mensaje que se potencia.

En el socialismo se encargan de aclarar que esto no es ningún lanzamiento y solo quieren debatir para ver qué hacer para construir a futuro. A la par, con el encuentro de todo el arco no peronista suspendido y trasladado para la primera quincena de octubre, explican que lo del viernes “no está pensado como paso previo al frente de frentes, sí como un espacio para coincidir”. Rosca y más rosca. Aseguran que la reunión se trata de algo que no es electoral, pero, ante una repregunta, explican que no se puede descartar nada a futuro.