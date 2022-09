Alberto Fernández: "El próximo era yo"

El presidente Alberto Fernández aseguró que la pareja acusada del ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía previsto atentar contra él, de acuerdo a la información que surgió del análisis de las charlas entre Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Se conocieron las conversaciones de los inculpados y decían que el próximo era yo. Tengo que estar atento por si me pasa a mí, pero no puedo separarme de la gente”, sostuvo en una entrevista que brindó al canal Telecinco de España, de la cual solo se difundió un fragmento de poco más de dos minutos como adelanto.

En ese sentido, el mandatario consideró que no se trató de un episodio aislado, sino que lo ocurrido es resultado de una situación que todavía no está clara. “Algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible, no es un marciano ni una persona fuera de nuestra sociedad, vive entre nosotros. No es un loco, puede ser una persona enojada con la democracia, es una persona en sus plenas facultades”, agregó.

También podés leer Hay foto y hay video: las mentiras que complican a Sabag Montiel y a su novia

Si bien el mandatario puso el foco en la necesidad de "estar atentos", reparó en que se trata de "una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad". "Lo que no quiero es que nos separen de la gente. No nos deben hacer pensar que eso es Argentina", enfatizó el Presidente.

Por otra parte, Fernández se refirió a la situación actual de la vicepresidenta, a quien visitó en su departamento de Recoleta el 2 de septiembre, al afirmar que “está bien, está entera" y ratificó que "fue un momento de conmoción para todos".

"En Argentina, después de la dictadura, no ha habido crímenes políticos. La imagen es muy dura porque es alguien que está gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza de Cristina. Todos los sistemas de seguridad fallan, esa persona sabía que con cualquier resultado iba a ser apresado”, remarcó.