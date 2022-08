Con una mujer al frente, el partido de Carrió suelda su estructura en Córdoba

CÓRDOBA (Corresponsalía) La diputada nacional Leonor Martínez Villada será la nueva titular de la CC-ARI en Córdoba, luego de que las líneas internas del partido hayan arribado a un acuerdo en el centro del país y se convertirá en la primera mujer en presidir el partido fundado por Elisa Carrió en la provincia. Además, será la segunda en encabezar la conducción de una fuerza política en Córdoba, con el solo antecedente de María Rosa Marcone, la legisladora provincial que preside Encuentro Vecinal.

Tras confirmarse la unidad, Martínez Villada anticipó que fortalecerá el trabajo para alcanzar presencia del lilismo en los 26 departamentos de la provincia y ratificó la participación del espacio en el esquema provincial de Juntos por el Cambio. “Es la herramienta que hemos construido para defender y promover los principios del contrato moral: no robar, no mentir y no usar a los pobres; como también los valores de la república, la lucha contra la corrupción y la generación de riqueza y trabajo genuino”, señaló.

Cursando su segundo mandato en el Congreso, Martínez Villada se inició en la actividad político partidaria cuando se acercó a la fuerza que lideraba el dirigente social Toty Flores y desde allí recaló en el partido de Carrió. A partir del próximo 19 de noviembre reemplazará a Gregorio Hernández Maqueda, uno de los dirigentes más jóvenes de la fuerza política a lo largo del país, que volverá a intentar formar parte de las listas de JxC en las elecciones de 2023.

Con apenas dos décadas de vida en la política argentina, la CC no tiene un desarrollo partidario que haya generado fracciones internas oficializadas referenciadas con figuras específicas, como sucede en fuerzas con tradición histórica como el radicalismo o el peronismo. A pesar de ello, sí hubo en esta oportunidad un puñado de figuras que tenían la intención de encabezar el partido y que, finalmente, reunieron voluntades detrás del armado que ocupará la conducción desde noviembre.

La exdiputada nacional y concejala capitalina Laura Sesma, una de las primeras que se identificó con la figura de Carrió en Córdoba, se reincorporó a la orgánica partidaria como miembro de las asambleas nacional y provincial; la legisladora provincial Cecilia Irazuzta será asambleísta provincial, y Juan Teruel, que integra el armado del Ejecutivo de la Municipalidad de Carlos Paz que gobierna el vecinalista Daniel Gómez Gesteira en acuerdo con el schiarettismo, ocupará la vicepresidencia partidaria.

Entre las otras figuras destacadas de la CC-ARI en tierras mediterráneas también se destacan Elena Guerin, funcionaria de la Municipalidad de Villa Allende; Ana Aguirre, concejala de la localidad de Mi Granja; Juan Ferreyra, tribuno de cuentas de Almafuerte; y José Ignacio Vocos, el actual tesorero que también formará parte de la Asamblea provincial.

Según entiende el presidente saliente, el acuerdo arribado en Córdoba representa “un triunfo del diálogo y el consenso, que evita disputas internas que nos fragmenten”. “Nuestros dirigentes han mostrado seriedad y madurez. Así las cosas, en pleno proceso de institucionalización de Juntos por el Cambio y en las puertas de disputarle de verdad el poder al peronismo, enquistado en el poder desde hace 23 años, la CC-ARI seguirá fuerte y unida”, afirmó.