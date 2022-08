Aval amarillo de alta gama para Sánchez en la interna tucumana de JxC

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) El presidente de la UCR local, Roberto Sánchez, y su correligionario e intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (UCR), se reunieron en Buenos Aires con el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, y le subieron la temperatura a la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia. Con la movida, los dirigentes le avisaron a Germán Alfaro, al igual que Sánchez precandidato a gobernador por la oposición, que el diálogo con las más importantes referencias amarillas no es exclusivo del peronista PRO, en momentos en que empieza a correr la cuenta regresiva para dirimir candidaturas en un distrito donde no hay elecciones primarias para dirimirlas.

Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán, se viene reservando para sí el vínculo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que compite con Bullrich por la candidatura presidencial amarilla. Hace unas semanas, en una finca de su propiedad, reunió a la dirigencia del PRO tucumano con la presencia de Pablo Walter, radicado desde hace años en la ciudad de Buenos Aires, miembro del Consejo Nacional partidario y extitular de AYSA durante el gobierno de Macri. Descontaba así que ese espacio de la coalición convalidaba su precandidatura a gobernador, teniendo en cuenta que atraviesa su segundo mandato en la capital y no puede ser reelecto.

Las fotos que hicieron públicas Sánchez, Campero y Bullrich encendieron las alertas en el alfarismo, que por estas semanas atraviesa uno de sus momentos más difíciles por los cuestionamientos a la implementación del estacionamiento medido y pago en San Miguel de Tucumán. El nuevo sistema, criticado por supuestos vicios de forma y por favorecer los intereses de la empresa concesionaria, en detrimento de las arcas estatales, es rechazado por la mayoría del Concejo Deliberante capitalino y por el propio gobernador interino Osvaldo Jaldo. A la fecha, se han presentado tres recursos de amparo en los Tribunales para la suspensión del sistema. Mientras tanto, Alfaro sufre un desgaste en su imagen público que estaba afuera de los cálculos de la tropa propia y que también impacta en la interna.

"Vamos a superar esta situación que es muy complicada, claramente, pero que en nada cambia el rumbo de la gestión. Es cierto que esto genera un ruido en una interna que está abierta, pero creemos que Germán es el único candidato opositor que el año que viene le puede ganar al oficialismo", aseguró a Letra P un dirigente que trabaja en el armado alfarista en el interior de la provincia.

"Los encuentros fueron muy positivos porque retornamos con un panorama más claro sobre cómo se dirimirán las candidaturas, porque ya hay una hoja de ruta. Sigo con la decisión de ser candidato a gobernador y estoy preparado para eso", expresó a este medio Sánchez.

Sánchez y Campero hablaron de candidaturas en sus dos reuniones porteñas. La primera fue en la oficina de Olivos de Macri. Allí estuvieron junto al exministro de Economía con raíces tucumanas Alfonso Prat Gay; al intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y el concejal de la ciudad de Banda del Río Salí, Miguel Diosquez Dupuy, miembro del PRO tucumano y precandidato a intendente. La segunda reunión fue en oficinas del Congreso y junto a Bullrich también participó el senador y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

De acuerdo al diputado, las instrucciones para dirimir candidaturas son muy claras para los distritos en los que no rigen las primarias a nivel provincial. Hay dos opciones. En primer lugar, se buscará que haya diálogo y acuerdo para definir las candidaturas. Si esto no sucede, las encuestas podrían inclinar la cancha para uno u otro lado. Si este mecanismo tampoco alcanzara para arribar a un consenso, se libraría una interna en la que estarían habilitadas para votar las personas afiliadas a los distintos partidos de JxC más independientes. "Esta última opción es la más complicada, pero si no queda otro camino, lo transitaremos. La idea que parte de la conducción nacional es que antes de fin de año estén definidas las fórmulas", detalló.