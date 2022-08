Bullrich: "Si hay gente que no tiene que estar en JxC, se discutirá"

Tras el huracán que desató Elisa Carrió en el interior de Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que la alianza opositora deberá discutir y analizar la participación de quienes integran el espacio, y respondió a los cuestionamientos de la líder de Coalición Cívica.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Si hay gente que no tiene que estar se discutirá, se hablará y lo analizaremos. A mí la verdad no me asusta, lo importante es que entendemos que esa verdad nos debe servir para que todos en Juntos por el Cambio tengamos en claro la dirección para cambiar la Argentina", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

En referencia a las expresiones de Carrió y el inicio del Lilita-gate, Bullrich sostuvo que de su parte no debe ocultar nada e indicó que transita en lo que considera los marcos "morales, éticos y legales" por los que debe ir la principal coalición opositora.

También podés leer JxC perdería 11 votos en Diputados si Carrió diera el portazo

"No miento en aquello que significa el encuadre político e ideológico de Juntos por el Cambio. Recuerdo cuando salí a la calle contra esa cuarentena brutal en la que vivíamos los argentinos y no oculto que fue un determinante que le dio a Juntos por el Cambio un encuadre hacia dónde íbamos: si hacia un acuerdo con el Gobierno o a una mirada republicana. Ese encuadre lo tengo clarísimo y he trabajado siempre en ese sentido".

Por otra parte, cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa, y dijo que tiene "la misma desconfianza" que tienen sobre él "los 47 millones de argentinos".

"Si alguien cree que Juntos por el Cambio puede convertirse en una fuerza corporativa de acuerdo con el sistema político que ha generado de la Argentina un país pobre, con bolsos por la ventana, yo no voy con eso. Voy por otro lado y he sido absolutamente coherente", aclaró.