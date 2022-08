Otra esquirla del vendaval Carrió: la disputa por el mando de JxC en Diputados

El terremoto de acusaciones que Elisa Carrió lanzó la semana pasada contra un grupo de dirigentes del PRO y la UCR sigue generando réplicas en distintos rincones de Juntos por el Cambio. Uno de los más cuestionados fue el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, jefe de una bancada de 53 integrantes, dentro de las 116 que hay repartidas en diez bloques. El conglomerado macrista se prepara para reclamar que ocupe la presidencia del interbloque de la alianza opositora, que está acéfalo desde diciembre del año pasado. Por su volumen ese puesto debería estar en manos del PRO, pero la designación de Ritondo tiene un veto silencioso impuesto por la fundadora de la Coalición Cívica que podría desatar una disputa interna.

La negativa de Carrió contra Ritondo data de fines del año pasado, cuando el interbloque dejó de estar presidido por su amigo personal, el diputado y jefe del bloque de la UCR, Mario Negri. Desde entonces el debate sobre la jefatura del interbloque es materia de disputa y estalló dentro del radicalismo. Pocos días antes del recambio del 10 de diciembre, el sector liderado por el senador nacional Martín Lousteau y el diputado Emiliano Yacobitti, reclamaron contar con una mayor representatividad en la mesa de la conducción parlamentaria. Reclamaron uno de los dos lugares ocupados por Negri hasta entonces: la presidencia del bloque o la del interbloque.

La respuesta del partido fue negativa y se partió el bloque. Así nació el bloque Evolución Radical, que reúne 12 bancas lideradas por el cordobés Rodrigo De Loredo, antagonista de Negri en esa provincia. El bloque partidario quedó con 33 bancas, pero la división se aceleró cuando Carrió buscó respaldar a su amigo e que hizo algo parecido al vendaval que lanzó la semana pasada. Acusó a Yacobitti y a Lousteau de corruptos junto al exministro y empresario Enrique Nosiglia. Desató una tormenta irremontable que sólo acelero los tiempos de división interna.

El recambio y el cisma radical dejaron una nueva geografía en el interbloque: diez bloques y cuatro socios grandes. El PRO tiene 53 bancas, la UCR 33, Evolución Radical 12 y la Coalición Cívica 11. El quinto grupo es Encuentro Federal, conducido por Margarita Stolbizer, con cuatro escaños. Detrás siguen cuatro monobloques y las dos bancas del bloque Producción y Trabajo, que conduce el sanjuanino Marcelo Orrego.

Dentro del bloque macrista, y también en el río revuelto de espacios pequeños, apareció la idea de reclamar la presidencia del interbloque para Ritondo. La iniciativa sería impulsada, entre otros, por el diputado mendocino Omar De Marchi, que es vicepresidente primero del cuerpo. Otros hablan del vicepresidente del PRO, el diputado santafesino Federico Angelini y también se habla del pampeano Martín Maquieyra detrás de la movida. La irrupción del mendocino resulta llamativa, porque es el mismo dirigente que antes de jurar en 2019 lamentó "enterarse por los diarios" que Ritondo iba a ser jefe de la bancada amarilla. "Menos me gusta que me amenacen que si no soy obediente deberé estar fuera del bloque", había bramado el entonces diputado electo a un planteo que habría provenido del exministro de Seguridad bonaerense en un momento donde varios aliados provinciales le reclamaron constituirse como bloque por fuera del PRO, pero dentro de JxC.

Según confiaron a Letra P dentro del conglomerado macrista, los impulsores de quedarse con la jefatura del interbloque lo harían esta semana próxima. "No lo reclamamos en diciembre para evitar que los radicales se siguieran peleando, pero se agotó el tiempo, no tenemos reunión del interbloque desde principios de año", lamentó uno de los legisladores involucrados. La discusión dentro del espacio existe, reúne a diputados macristas de distintos orígenes, pero especialmente aquellos que quieren desafiar hasta donde llega el veto de Carrió. "Tenemos la mayoría y la vamos a hacer valer", anticipó otro escudero del PRO. En el despacho de Ritondo no contestaron las consultas de este medio.

La certeza contrasta con la lectura que hacen en los demás bloques. "No hubo consultas al interior del interbloque y dan por hecho que apoyarían a Ritondo, pero no le preguntaron a nadie. Esto no se viene hablando, parece que Cristian quedó muy enojado por la operación de Carrió en su contra y por eso reactivó ese tema, pero no está sobre la mesa", detalló una fuente de los bloques más importantes de la coalición opositora. En el radicalismo aseguran que el tema no está en agenda y que hasta ahora han funcionado sin tener que recurrir a rediscutir ese tema. "Nadie quiere patear ese hormiguero de nuevo porque no va a ser fácil resolverlo", vaticinaron desde ese espacio.

En la Coalición Cívica también relativizaron que aparezca una avanzada en ese sentido. "Por un lado podemos funcionar así, sólo falta coordinar más, pero eso es un problema con o sin presidente de interbloque", explicó un integrante de ese espacio. No se niegan a charlar el tema si llega a aparecer, aunque dudan de que suceda. Aún así, admiten que es un tema espinoso. "No vemos que sea el momento para abrir esa discusión", definieron en el cuarto bloque en importancia del conglomerado opositor.