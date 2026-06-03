Victoria Villarruel se reunió con la candidata a jueza que rechaza Milei y advierte sobre una judicialización

Victoria Villarruel se sumó a la embestida de Patricia Bullrich para destrabar el pliego de la candidata a jueza federal en La Plata, María Verónica Michelli , resistida por Javier Milei . La vicepresidenta recibió a la jurista y advirtió que, si el expediente no es votado en la sesión de este jueves, podría intervenir la justicia.

Milei resiste el pliego de Michelli, porque después de la audiencia supo que es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, que investiga el caso $Libra. Envió al Senado un pedido de retiro del pliego y el lunes Bullrich anunció que no lo trataría. La intervención de Villarruel se dio después de que se filtrara el dictamen de Michelli con nueve firmas, lo suficiente para ser oficializado.

Sin embargo, el senador Juan Carlos Pagotto , de La Libertad Avanza, a cargo de la comisión de Acuerdos del Senado, no oficializó el orden del día para que pudiera tratarse este jueves en el recinto. El respaldo a Michelli surge de los aliados que incorporó Bullrich como vocales, para lo cual dejó al peronismo con sólo tres votos sobre 17.

"Villarruel no firmó la constitución de la Comisiones de Acuerdos ni la de ninguna en las que el peronismo quedó en flagrante desventaja, porque sabía que se iba a judicializar", contaron en el entorno de la vicepresidenta.

Fuentes de la presidencia del Senado precisaron que la reunión fue en el Congreso y pedida por la jurista platense, cuyo futuro se juega en la sesión de este jueves. Si hay una mayoría para retirar su pliego, deberá olvidarse de ocupar el Tribunal Oral Federal de La Plata, para el que fue propuesta por el presidente, quien luego se arrepintió y exigió retirarla.

El pasado viernes, los aliados habituales de La Libertad Avanza anunciaron que no aceptarían el retiro del pliego. Bullrich se sumó a esa postura y amenazó con dejar la presidencia del bloque oficialista si la presionaban a acatar las órdenes del presidente. Su decisión le costó fuertes cuestionamientos de los miembros del bloque del Senado que responden a Karina Milei.

Villarruel se sumó al conflicto, aunque evitó quedar del lado de la exministra. "Es republicana, institucionalista, nacionalista, productivista, federal y cree en la eficiencia del Estado. Ella siempre respetó las mayorías. Esto desmiente lo que ha dicho Bullrich de que está de un lado o el otro: si hay una mayoría nadie puede impedirla", remarcaron en su entorno.

Otros nombres polémicos

La Comisión de Acuerdos oficializó 73 pliegos dictaminados, sin el de Michelli, que tiene las firmas para estar en esa condición. Hay otros tres que no tuvieron el consenso y no estarán en el recinto este jueves, aun cuando así lo pidió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Se trata de los candidatos a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico: Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, acusados de ser cercanos al titular de la AFA, Claudio Tapia. Tampoco logró consenso el dictamen de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal.

La curiosidad es que ninguno de estos expedientes fue firmado por Bullrich, que de esta manera desafió otra vez a Milei. El ministro de Justicia quiere que Catania y Galván Greenway sean votados recién cuando el Tribunal que buscan integrar actúe en la causa por evasión impositiva de la AFA. Antes, necesita las firmas para dictaminar.