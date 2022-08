Carrió amaga (otra vez) con retirarse y dice que cuando agita Macri no pasa nada

A través de un comunicado e la Coalición Cívica, la jefa espiritual de esa fuerza, Elisa Carrió, amagó una vez más con "retirarse definitivamente de la política". El partido aseguró que Lilita "se agotó de decir en privado lo que hoy dice en público" y se quejó de que declaraciones de Mauricio Macri y otras figuras similares a las que desataron una hecatombe en Juntos por el Cambio "no han provocado este escándalo y este pedido de silencio". Con todo, consideró que el sainete "no afecta la unidad" del combo que integra con el PRO, la UCR y el Peronismo Republicano.

En dos entrevistas, la exdiputada disparó munición gruesa contra Cristian Ritondo, Gerardo Morales, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, a quienes acusó de ser aliados del ministro de Economía, Sergio Massa, para dinamitar JxC.

Con esas expresiones, Carrió cerró, al menos transitoriamente, todas las grietas que atraviesan a la alianza y puso a todos los patitos en fila contra ella: personalidades de todas las tribus de la coalición salieron en tropel a condenar sus dichos y a llamarla al silencio.

En un revoleo de comunicados que este miércoles surcan de aquí para allá el cielo opositor, la Coalición Cívica expresó que "Juntos por el Cambio puede pedirle a Elisa 'Lilita' Carrió que se retire definitivamente de la política y tal vez es lo que quiere. Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad".

"Consideramos que esto no afecta la unidad, sino que contribuye a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural", porque "la unidad no puede confundirse con unanimidad o uniformidad", agrega el texto.

"En pos de la unidad, Carrió calló muchas cosas; con dolor, se agotó de decir privado lo que hoy dice en público", dice la CC, que advierte, en una frase que lleva las huellas de la jefa: "O hay contrato moral y decencia o no hay destino próspero para la Argentina".

Ahí está la madre del borrego: al imputarles contubernios con Massa, de quien tiene el peor de los conceptos, Carrió pone en tela de juicio la integridad moral de los dirigentes apuntados, lo que fue considerado inaceptable por el resto de la alianza.

No es la primera vez que Carrió amaga con "retirarse definitivamente de la política". En octubre de 2019, renunció a la banca que ocupaba en la Cámara de Diputados -la dimisión se hizo efectiva el 1 de marzo de 2020- y escribió sus memorias como legisladora, un bodoque de 13 mil páginas. La jugada, se suponía, era el principio de su alejamiento de la actividad política, que nunca sucedió.

Horas después, luego de que distintas figuras de la alianza opositora rechazaran sus dichos, Carrió insistió con su discurso al asegurar que su embate se trata de “una cuestión de purificación, de limpieza” y que, a pesar de que reconoció que siente afecto por Bullrich, “esto no se trata de cariño” sino de generar una “unidad” política con “gente decente”. “Todos saben que estoy diciendo la verdad”, profundizó y agregó: "Yo me puedo ir de la política, porque de hecho no tengo cargos, pero lo que no me pueden pedir más es que le mienta a la sociedad. Yo me voy a ir con la conciencia tranquila".

"No me voy a ir de la política sin decirle la verdad a la sociedad. Ellos tienen que tener un solo discurso. Todas las declaraciones que hoy veo no son las que yo tuve por teléfono ayer. Hablé con Macri y me dijo que lo estaban presionando y me dio la razón de que quien lo hace es Monzó", disparó Carrió, quien intentó mostrarse detrás de la figura del expresidente, una de las más fuertes de JxC de cara a las elecciones de 2023.

"¿Saben el dolor y la impotencia que a mí me causa ver el doble discurso? Yo vi garantizar la impunidad de muchísima gente de la Justicia metida en el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires", profundizó y apuntó contra Bullrich: "Yo la valoro, pero que no venga a rasgarse las vestiduras. Ella es decente, pero si arreglás con cualquiera...Después tenemos cada candidato...Hay ciudades a las que no puedo entrar".