Recalculando: Zaracho avisa que el team Grabois no rompe con el FdT

La diputada nacional por el Frente de Todos Natalia Zaracho afirmó que el Frente Patria Grande, espacio que integra y tiene como referente a Juan Grabois, no busca romper con el bloque oficialista, sino que pretende que el Gobierno "tenga palabra y cumpla con el contrato electoral de empezar por los últimos de la fila".

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Las aclaraciones llegaron una semana después de que Grabois "amenazara" con la posibilidad de impulsar la creación de una bancada aparte en la Cámara baja luego de conocidos los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, y frente a la falta de políticas destinadas a los sectores más vulnerables en ese plan.

"No queremos romper el Frente de Todos, sino que tenga palabra y cumpla con el contrato electoral que nos hizo ser gobierno, que fue empezar por los últimos de la fila", sostuvo la legisladora en declaraciones a Futurock.

También podés leer Unidad sin Grabois: Patria Grande se prepara para salir del FdT

En ese sentido, admitió que, si bien están "planteando no ser parte del bloque", reconocen la importancia de ser parte de una coalición que pueda volver a ganar las elecciones en 2023.

"Es un momento en que tenemos que empezar a tener gestos con la gente que peor la está pasando, (porque) los estamos posponiendo desde hace mucho tiempo. Yo vivo en (Villa) Fiorito. ¿Con qué cara les hablo a los compañeros que están haciendo fila en el comedor? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar?", se preguntó.

Sobre esa misma idea, reiteró el pedido para que se establezca un monto mínimo para subsistencia de los sectores más postergados. "Le pueden cambiar el nombre al Salario Básico Universal, pero que se entienda la urgencia de que tiene que haber un ingreso y una asistencia para los que peor la están pasando", indicó.

Ante la complicada situación social, que se agrava con una inflación en aumento constante, Zaracho consideró que los sectores populares tienen que "recuperar las calles".

"Si no expresamos lo que le está pasando a la gente, nadie lo va a hacer. Tenemos muchos defensores de los mercados, pero pocos defensores de los pobres. No vamos a quedarnos callados, porque tenemos un rol fundamental, que no tiene que ver con irnos y romper. Todo lo que estamos haciendo es para no perder en 2023: los que nos votaron necesitan que hagamos cosas para ese sector", remarcó.