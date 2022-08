La bomba de julio: la inflación fue de 7,4%, la más alta de los últimos 20 años

La inflación se disparó en julio hasta el 7,4% respecto de junio, el nivel más alto desde 2002 cuando alcanzó el 10,4%, según publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, en los primeros siete meses del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 46,2% y la inflación interanual fue del 71%.

En el último mes, el rubro que lideró la tendencia fue el de la recreación y la cultura, con el 13,2% a raíz del período de vacaciones de invierno que se vivió en todo el país; seguido por el equipamiento y el mantenimiento del hogar, con el 10,3%; y, en tercer lugar, los restaurantes y hoteles, que llegaron al 9,8%.

El oficialismo esperaba un número alto de julio a raíz de las turbulencias económicas que se generaron tras la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía y la corta experiencia que tuvo Silvina Batakis al ser nombrada como su reemplazante. A raíz de esto, durante un acto que encabezó en Chaco, horas antes de que se conociera el número final, el presidente Alberto Fernández destacó que el Gobierno dejó “las paritarias abiertas para que le ganen a la inflación” y celebró el bono y el aumento que se anunció este miércoles para las pensiones, asignaciones y jubilaciones. “Estamos haciendo lo que se pueda para resolver el problema inflacionario", afirmó y agregó: “Sepan que conozco del problema, que no me desentiendo, que lucho para encontrar la salida”.

Este jueves, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reconoció que el oficialismo tiene que “seguir trabajando” en materia económica porque la evolución mensual de los precios sigue sin estar controlada. “Se da en un marco de semanas de mucha incertidumbre, con una corrida del dólar muy fuerte y movimientos especuladores que trataban de generar crisis de incertidumbre", agregó durante su habitual conferencia de prensa.

A pesar de que el número de julio no es de la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía, el número es un importante nubarrón para su administración porque aviva los temores de tener una inflación anual cercana a los tres dígitos en diciembre. El secretario de Comercio y uno de sus hombres más cercanos en el área, Matías Tombolini, pronosticó hace unos días un descenso de los precios a partir de septiembre, luego de un julio “fuerte” y un agosto “complicado”. “La inflación es la fiebre de una enfermedad de orden múltiple y que tiene origen no solamente en la formación de precios. No hay una medida mágica, ni una bala de plata ni un superministro”, declaró luego de asumir sus nuevas funciones.

Este miércoles, Massa participó de su primera reunión de gabinete, en la cual, como relató Letra P, le confirmó a las cúpulas ministeriales que no habrá un peso más de presupuesto para ninguna área más allá de lo previsto. Para su nueva tarea en el Poder Ejecutivo, el tigrense se apoya en el documental que estrenó Netflix "Shimon Peres: el Nobel que no dejó de soñar", donde el exmandatario israelí relata su plan para bajar la inflación que llegó a ser del 500% y que, luego de un ajuste económico, se hundió al 16%. Con este escenario, Massa ya tiene material para empezar a rodar su película.