Fernández, sobre la inflación: "Conozco el problema, no me desentiendo”

A casi cinco meses de la declaración de "la guerra contra la inflación" y previo a que el INDEC difunda el porcentaje de julio, el presidente Alberto Fernández sostuvo que el Gobierno está "haciendo lo que se pueda para resolver el problema" inflacionario. Sin fechas ni nombres precisos, reafirmó que su administración está convocando a todos los sectores que intervienen en el tema para alcanzar una solución y manifestó su preocupación por la avanzada de los precios.

"No quiero quedarme con un discurso en el que ustedes digan: '¿Pero este tipo no ve lo que pasa con los precios?'. Sí que lo veo y sí que me preocupa. Debemos resolver ese problema para que el crecimiento sea justo y equitativo, conozco el problema y no me desentiendo", sostuvo en un acto de entrega de viviendas que se llevó adelante en Chaco.

A modo de ejemplo de los instrumentos para combatir en la batalla inflacionaria, el mandatario mencionó que las paritarias siguen abiertas y que este miércoles el ministro Sergio Massa anunció un bono y un aumento en las jubilaciones.

"Estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar para resolver el problema inflacionario y convocando a todos los que están involucrados a que ayuden", remarcó.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron horas después de los dichos de su vocera, Gabriela Cerruti, quien consideró que por estos días se percibe una "sensación de estabilización", aunque admitió que los valores del último mes "no son los esperados". De acuerdo a las estimaciones, la cifra podría ser "la más alta de este año".