Grabois: "A Batakis le gustaba más el Salario Universal antes de ser ministra"

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, manifestó sus dudas respecto a la posición que tomará la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, respecto del Salario Básico Universal (SBU), una iniciativa impulsada desde distintos sectores políticos y sociales y que genera tensión hacia el interior del oficialismo.

“La banco fuerte pero ya hay una cosa que no me gustó, me parece que le gustaba más el Salario Básico Universal antes de ser ministra”, sostuvo en declaraciones a C5N.

El lunes, a través de su cuenta de Twitter, le había pedido a la recién llegada funcionaria que tomara acciones inmediatas. “Eso de andar felicitando designaciones no me cabe, me reservo las felicitaciones para cuando implemente el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, escribió.

En ese sentido, tras la salida de Martín Guzmán, el líder de la CTEP consideró necesario “combinar la estabilización de la macroeconomía con un shock redistributivo” para prevenir un escenario aun más complicado.

“Cristina (Kirchner) me fijo que estamos en riesgo de entrar en una híper, hay una situación muy jodida, es una crisis de deuda y esto no se soluciona fácil”, señaló en alusión a una charla que mantuvo con la vicepresidenta hace un año y medio.

En tanto, Grabois enfatizó en que Batakis conoce la realidad del país y que “hay que tomar decisiones”.